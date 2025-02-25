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美股敲響警鐘！投資大佬示警：巴菲特已為「熊市瘋狂波動」做好準備

2025/02/25 15:05

投資大佬示警，巴菲特已為「熊市瘋狂波動」做好準備（美聯社）投資大佬示警，巴菲特已為「熊市瘋狂波動」做好準備（美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕波克夏在最新的年度致股東信中，揭露現金持有量飆達3342億美元，相當於新台幣10.9兆新高，雖然巴菲特沒有透露自己的意見，但根據1位長期觀察家警告，巴菲特已為熊市大跌做好準備，一旦「瘋狂波動」來臨，將動用他龐大的現金進場買股。

外媒報導，長期關注價值投資和波克夏的Smead Capital Management 創始人史密德（Bill Smead）表示，在致股東信中，巴菲特幾乎沒有提供有用的指導，但他確實表明，他認為在購買機會方面「沒有什麼引人注目的」，波克夏將繼續增加其現金儲備，且巴菲特已經為股票價值的「劇烈波動」做好了準備。

史密德指出，從字裡行間讀出來，在我們（美股）出現瘋狂的下跌風險之前，他不會對購買（股票）感興趣。

至於所謂的瘋狂波動，並不是指一般的修正，史密德認為，巴菲特正在為熊市做準備，如2000年網路泡沫後，當時標普500指數從高峰到谷底下跌了49.1%，或2007-2009年或1960年代末和1970年代初熊市期間的下跌。

巴菲特在信中指出，評論員對波克夏不斷增長的現金和現金等價物大加讚賞，但巴菲特堅稱，波克夏總是更願意擁有企業，要麼完全控制或大部分完全控制它們，要麼購買大公司的股票，而不是握有現金。

史密德認為投資者應該為美股瘋狂波動做好準備，換句話說，1場漫長而艱苦的降雨即將降臨。他認為投資者應該建立1個普通股投資組合，因為一旦進入熊市，成長股和被動式標普500指數基金將產生拋售潮，該投資組合將發生巨大波動。

他進一步指出，股市最大的威脅是通膨，巴菲特在信中警告不要犯「財政愚蠢」，因為「財政愚蠢」會蒸發貨幣的價值，他並不認為這是對通膨的明確警告，你必須是微妙的專家才能找到它。

最後，史密德將巴菲特的信息歸結為：「照我做的做，而不是照我說的做。積累現金，不要太著急購買」。

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