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焦點股》聰泰：獲利了結 打入跌停

2025/02/25 12:22

聰泰旗下視訊轉換器與串流影音多媒體產品，持續成為公司行銷推廣的主要項目。（聰泰提供）聰泰旗下視訊轉換器與串流影音多媒體產品，持續成為公司行銷推廣的主要項目。（聰泰提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕機器人概念股聰泰（5474）昨日盤中高點觸及228元，創下最近3年10個月以來新高價，今日加權指數下挫，帶動聰泰獲利了結賣壓出籠，截至中午12時15分暫報跌停價204.5元，成交量3173張，尚有2張跌停委賣單尚未成交。

聰泰旗下視訊轉換器與串流影音多媒體產品，持續成為公司行銷推廣的主要項目，目前超高解析度影像擷取卡也已增加低延遲的影像疊加功能，可結合人工智慧技術導入各種應用，此外，由於行動網路的成熟與網路頻寬的擴展，以及可攜式裝置的普及化，管理層看好相關產品與設備亦有極大的市場與消費者。

聰泰表示，公司串流影音產品已涵蓋100M到25G規格，並專注於強化智慧邊緣運算的研發，以加快AI影像處理的速度，並透過參與全球各地指標性展覽以關注市場和技術趨勢，實際面對客戶、制定中長期的產品設計和發展方向，同時動態調整產品的市場定位，以掌握先機並維護產品的競爭力。

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