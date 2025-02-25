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DeepSeek衝擊AI晶片需求？輝達H20訂單不減反增

2025/02/25 12:45

知情人士表示，由於DeepSeek低成本AI模型引發熱潮，帶動需求，輝達H20晶片訂單大增。（路透資料照）知情人士表示，由於DeepSeek低成本AI模型引發熱潮，帶動需求，輝達H20晶片訂單大增。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕6名知情人士表示，由於DeepSeek低成本AI模型引發熱潮，帶動需求，中國企業正在擴大輝達（NVIDIA）人工智慧晶片H20的訂單。

《路透》報導，H20晶片訂單激增凸顯出輝達在市場上的主導地位，並可能有助於緩解人們對於DeepSeek可能導致AI晶片需求下滑的擔憂。H20晶片是在美國出口管制下，輝達專門為中國設計的晶片。

2名知情人士表示，自從中國AI新創DeepSeek上（1）月在全球掀起關注以來，包括騰訊、阿里巴巴和字節跳動等公司都「大幅增加」H20的訂單。這3家科技巨頭除了滿足自身對AI晶片的需求外，也提供雲端運算服務，讓其他公司可以取得、使用AI工具。

中國1家最大的伺服器製造商知情人士表示，醫療、教育等產業也在購買搭載DeepSeek模型和輝達H20晶片的AI伺服器。知情人士補充，以前只有財力雄厚的金融和電信公司才會入手具備AI運算系統的伺服器。

根據《路透》報導，美國川普政府正考慮進一步對中國出售H20晶片實施限制。雖然進一步收緊管制可能是訂單激增的原因之一，但知情人士指出，主要還是DeepSeek帶動，不過知情人士並未透露訂單規模的具體細節。

DeepSeek推出大型語言模型引發全球關注，該公司聲稱旗下模型性能媲美西方系統，與此同時成本卻遠低於西方公司。White Oak Capital Partners投資總監指出，當DeepSeek推出十，很多人誤以為運算能力需求可能會停滯或減少，實際上更先進的AI模型將深入到日常生活，增加運算需求。

分析師預估，輝達2024年出貨約100個H20晶片，為公司創造超過120億美元（約新台幣3940.2億元）的收入。針對報導，輝達沒有針對中國的H20晶片需求多做回應，僅表示，公司產品在「競爭激烈的領域憑藉自身實力」取得勝利。輝達預計將在週三（26日）公佈單季營收。

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