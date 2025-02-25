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股匯雙跌！新台幣貶7.5分 暫收32.785元

2025/02/25 12:19

股匯雙跌！新台幣貶7.5分，暫收32.785元（記者陳梅英攝）股匯雙跌！新台幣貶7.5分，暫收32.785元（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國總統川普表示下個月將準時對加、墨課徵關稅，加上市場對美國經濟疑慮加深，美股多收跌，美元反彈下，台股受到連動大跌逾200點，新台幣兌美元匯率也重貶近1角，隨後貶幅收斂，中午暫時收在32.785元、貶值7.5分，台北外匯經紀公司成交量5.54億美元。

新台幣匯價今早以32.78元、貶值7分開出，先是消化前一日外資賣超、匯出單，再反應美元走揚，使匯價最低下探至32.8元、重貶近1角。

觀察主要亞幣也多出現拉回走勢，其中日圓一度貶回150.3兑1美元；人民幣跌勢更重，目前在岸價回到7.25兑1美元價位；韓元也貶值約0.1%。

分析師指出，川普的關稅措施以及近期一連串經濟數據加深市場對於美國通膨、經濟惡化疑慮，並加劇股市賣壓，目前市場更密切關注週五將發布的個人消費支出物價指數（PCE）。另外，俄烏戰滿3週年，在川普強勢逼和下，能否如期在本週停戰，也備受外界注目。

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