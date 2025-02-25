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搶人才！三星在南韓調降門檻 外籍學生滿足「這條件」就行

2025/02/25 15:21

三星集團（Samsung）在週一（24日）正式啟動了2025年上半年新員工的招募程序。（法新社）三星集團（Samsung）在週一（24日）正式啟動了2025年上半年新員工的招募程序。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕南韓最大企業三星集團（Samsung）在週一（24日）正式啟動了2025年上半年新員工的招募程序，將鎖定畢業於南韓的大學，且主修科學、科技、工程和數學（STEM）領域的外籍學生，而為了在科技人才爭奪戰脫穎而出，三星正在降低對擁有南韓大學學歷的外籍學生招募門檻，最大的變化在於，過去要求的2年工作經驗可由碩士和博士的學歷替代。

《韓國經濟日報》報導，三星集團自2023年起，每半年都會在南韓招募具備研發潛力的外籍人才，這與集團在海外市場進行的全球人才招募計畫不同，兩者是分開進行的，而今年最重要的變革在於，求職者的工作經驗可由碩士或博士學歷替代，在此之前，只有在南韓的大學畢業後，在相關領域累積2年實際工作經驗的外籍人才，才有資格申請。

如今，三星集團也允許那些擁有南韓的大學學歷，繼續攻讀碩士或博士學位的外籍學生，來申請相關職缺。

參加招聘外籍學生的三星集團子公司，也從3家增加至10家，過去僅有三星電子（Samsung Electronics）、三星顯示（Samsung Display）和三星 SDI（Samsung SDI）開放職缺。如今包含三星電機（Samsung Electro-Mechanics）、三星生物製劑（Samsung Biologics）、三星物產（Samsung C&T）和三星Bioepis等多家三星集團子公司，都加入了這一行列。

不過，想要申請這些三星集團企業職位的外籍學生，必須在韓語能力考試（TOPIK）中獲得 3 級或以上的成績。此外，從申請流程到最終面試，所有環節都將以韓語進行。

南韓企業界相關人士表示，由於南韓正面臨出生率驟降的問題，社會已邁入超高齡社會，搶在競爭對手之前獲得優秀人才，對企業的永續發展，變得越來越重要。

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