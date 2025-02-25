雙鴻去年EPS 21.23元創新高 擬配息10元

雙鴻去年每股稅後盈餘為21.23元。圖為董事長林育申。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕散熱大廠雙鴻（3324）公告全年稅後淨利為18.93億元，年增54%，每股稅後盈餘為21.23元，創新高。並擬配發每股現金股利10元，配發率為47%，以昨日收盤價計算645元計算，殖利率為1.55%。

雙鴻第四季營收41.25億元，毛利率22.5%，季減3.8個百分點、年減1.7個百分點，稅後淨利4.67億元，季增17%、年增108％，單季每股稅後盈餘為5.25元；全年營收則為157.8億元，毛利率25.5%，年增1.9個百分點，稅後淨利為18.93億元，年增54%，每股稅後盈餘為21.23元。

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雙鴻董事長林育申日前指出，受惠AI伺服器需求，今年雙鴻營運將會持續成長、有望逐季向上，尤其水冷散熱成長正向，將呈現倍數成長，營收比重有望達到45%至50%，帶動毛利率向上。

儘管市況時有波動，不過研調與產業仍多預估今年AI將持續扮演主軸，研調機構集邦（TrendForce）認為，AI伺服器今年產值估近3000億美元、需求維持不墜，佔總體產值將達7成以上，其中因熱功耗增加，利於散熱供應鏈；近期新世代顯卡也將強化拉貨，對雙鴻有利。

不過，今日電子權值股、代工廠股價表現均顯壓抑，雙鴻股價也走低，維持盤下震盪，近10時50分，雙鴻股價下跌22元或3.41%，暫報623元。

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