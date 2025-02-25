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焦點股》華碩：施崇棠親征GTC AI POD下月出貨

2025/02/25 10:59

華碩宣布董事長施崇棠將親征GTC大會，AI POD下月量產出貨。（記者卓怡君攝）華碩宣布董事長施崇棠將親征GTC大會，AI POD下月量產出貨。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕NVIDIA（輝達） GTC大會（GPU Technology Conference）預計下個月在美國聖荷西盛大登場，華碩（2357）入列「鑽石級」贊助商，將由董事長施崇棠率隊出擊，華碩表示，持續深化「Ubiquitous AI. Incredible Possibilities」發展策略，於活動中完整展示各種因應高算力需求而生的頂級伺服器、智慧邊緣電腦、冷卻技術與軟體開發等一應俱全的AI / IoT解決方案，打造智慧新未來，為此，華碩更提前暖身，搶先啟動前哨戰，宣布旗下ASUS AI POD三月起正式進入量產出貨。

今日大盤重挫，華碩股價相對抗跌，盤中更翻紅，重回700元大關。

華碩表示，ASUS AI POD內建72個NVIDIA GB200 NVL72晶片，不僅大幅增進即時推論效能達30倍，透過無縫整合CPU、GPU及交換器，還能提供超快速、低延遲的通訊；再加上第五代NVIDIA NVLink互連技術，傳輸更流暢出色；此外，AI POD亦支援先進冷卻組合，包括：液對氣（Liquid to Air）、液對液（Liquid to Liquid），以維持系統穩定運作，是訓練兆級參數語言模型，或執行即時AI推論等任務的理想首選。

華碩指出，全新ASUS AI POD的CPU / GPU散熱板、冷卻液分配裝置皆經過精心打造，可降低耗電量，提升資料中心的電力使用效率（PUE），搭配重塑AI基礎架構的全方位服務模式，涵蓋設計、建置到實作、測試及部署等各種作業，除了擁有絕佳的雲端相容性，還能確保客製化解決方案加速上市，強化客戶產品競爭力，共創雙贏。

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