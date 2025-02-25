焦點股》台特化：去年獲利創新高 股價強強滾

台特化去年獲利創新高，股價強強滾。（資料照

〔記者張慧雯／台北報導〕特用化學氣體供應商台特化（4772）日前公布去年自結獲利，稅後淨利3.85億元，每股稅後盈餘（EPS）2.74元，同時宣布發放現金股利2元，今日股價再度開高走高，截至10:30分股價大漲14元、暫報246元、漲幅超過6%，成交量超過4000張。

台特化為台積電概念股之一，主業是半導體特殊氣體（SEG）與半導體化學材料（SEC）專業開發商，主要產品矽乙烷應用於化學氣相沉積（CVD）製程，為半導體產業進入先進製程時代的關鍵性材料。

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法人認為，台特化開發出新產品無水氟化氫（AHF），為先進半導體製程中非常重要的乾式蝕刻與清潔特氣原料，主要應用於晶圓沉積薄膜蝕刻與機台設備內矽類殘留晶體的清潔移除，將是今年營收成長主力。

觀察法人動向，外資昨日轉賣為買、買超達85張、投信買超37張、自營商買超3張，合計買超125張，同時，主力買超也達99張，日前台特化股價一度來到273.5元後回檔整理，法人分析，台特化欲突破前波高點，則成交量須持續放大達萬張以上，才有動能向上。

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