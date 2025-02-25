地方喊話中油總部實質南遷！陳其邁：眼光夠遠就會選高雄

地方喊話中油總部實質南遷，陳其邁推薦中油老家、台積電高雄廠左邊位置不錯。（記者王榮祥攝）

〔記者王榮祥／高雄報導〕臉書社群高雄好過日喊話中油，應將營運總部實質南遷！高雄市長陳其邁今表示，這議題談了很久，上週才去過經濟部討論，他提到中油高雄煉油廠的老家畚箕地位置不錯，就在台積電高雄廠的「左邊」，提醒中油「眼光夠遠就會選擇高雄」。

陳其邁表示，最近其實跟中油常密集協商，現在中油整個石化園區規劃、已逐步把重心集中林園跟小港，包括興達港在內，整個生產事業都集中在高雄，總部實質南遷再好不過， 對中油營運管理會更有效率。

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他進一步提到，台積電旁邊的中油土地鄰近油廠國小、非常珍貴，未來配合台積電設廠，可逐步作為半導體 、綠能、循環基地等研發重鎮，非常適合當中油總部，高市府會跟中油繼續協商，尤其石化轉型趨勢下，長春、李長榮等重要基地都在高雄，如果能搭配推動淨零、數位轉型過程，高雄是最好營運基地，一方面研發、二方面擴大再生能源技術運用等 ，市府會跟經濟部爭取，也期待中油配合資產活化、產業轉型、相關淨零科技運用落地，以高雄作為基地。

陳其邁認為，台積電高雄場周邊是中油老家、是個畚箕地（半屏山下），很不錯的地方，亞灣區中油也有龐大土地，配合亞灣2.0作為營運總部也不錯，「眼光夠遠就會選擇高雄」。

陳其邁說，跟中油幾乎天天在談這件事，尤其台積電高雄設廠後，包括全球六大供應商都須要營運總部、服務據點，在台積電廠區15分鐘內可抵達、可做總部或研發地點並不多。

市府也會持續盤點土地，並跟經濟部密切合作，加速中油營運總部或相關產業、綠能循環經濟等基地、半導體研發等都能進駐，就在台積電「左邊」。

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