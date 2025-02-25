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郭明錤：蘋果休士頓新廠將生產配備M5晶片的AI伺服器

2025/02/25 09:26

天風國際知名分析師郭明錤表示，蘋果於2026年開張的波士頓工廠，將生產配備M5高階處理器的AI伺服器。天風國際知名分析師郭明錤表示，蘋果於2026年開張的波士頓工廠，將生產配備M5高階處理器的AI伺服器。

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕天風國際知名分析師郭明錤今（25日）稍早在社交平台X發文指出，科技大廠「蘋果（Apple）」在美國休士頓（Houston）於2026年開張的新工廠，將生產配備M5高階處理器的AI伺服器。

郭明錤稱，蘋果週日（24日）公告，預計未來4年將在美國花費超過5000億美元（約新台幣16.7兆元），當中提到2026年將會在休士頓開設新的工廠，生產用於Apple Intelligence Private Cloud Compute （PCC） 的AI伺服器。

郭明錤表示，其先前關於蘋果M5的預測中，曾提到「Apple PCC基礎建設建置，將隨高階M5晶片量產後加速」，M5高階晶片的量產時間為2025年下半年至2026年，這與蘋果週日公告加速AI伺服器產能擴張的時間點一致。

蘋果股價24日收再247.17美元，漲幅0.66%。

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