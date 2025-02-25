英特爾18A工程樣品測試良率低 ? 郭明錤揭 : 僅20％-30％

分析師郭明錤指出，英特爾18A工程樣品測試良率，仍有很大的改善空間。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕英特爾（Intel）罕見推出介紹次世代18A（1.8奈米）製程技術的專屬網站，引發市場關注。對此，市場分析師郭明錤（Ming-Chi Kuo）24日在X平台透露，英特爾18A先進製程生產Panther Lake處理器的良率，僅有20%至30%。

郭明錤指出，以英特爾圓代工服務部門（IFS）的18A製程打造的第一批Panther Lake工程樣本，正由PC ODM/EMS大廠測試中。他在今年初步產業調查顯示，18A製程良率低於20%至30%，仍有許多改善空間，不利英特爾預定在今年下半量產的目標。

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郭明錤並表示，除了技術方面的挑戰，IFS欲取得外部客戶訂單的另一大挑戰是組織及供應鏈管理與文化，這也是台積電（TSMC）獨特的競爭優勢之一。

《Wccftech》24日隨後報導，英特爾Panther Lake系統單晶片（SoC）如今進入主要夥伴的驗證階段，目前看來供應鏈的印象並不樂觀。幾個月前市場才剛謠傳，Intel 18A製程良率僅有10%，如今似有些許改善，但仍遠無法進入量產期。這暗示英特爾或許無法在今年下半年開始量產。

《路透》指出，英特爾向艾司摩爾（ASML）購買的高數值孔徑極紫外光（High NA EUV）微影設備已投入生產，並取得了積極成果。早期數據顯示，表現比前一代機器更可靠，大約是上一代機器的2倍。

英特爾資深總工程師卡森（Steve Carson）在加州矽谷的一場會議上表示，艾司摩爾這兩台尖端機器已生產了3萬片晶圓。英特爾表示，計劃利用這些機器幫助開發18A製造技術，也將於今年稍後與新一代PC晶片一起進行量產。

英特爾也計劃，將利用其下一代製造技術14A全面投入高數值孔徑極紫外光（High NA EUV）微影設備進行生產，但尚未透露該技術的量產日期。

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