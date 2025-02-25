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AI需求過剩？傳微軟「退租數據中心」投行揭 : 至少2家

2025/02/25 11:40

市場傳出，微軟精簡AI投入成本，退租資料中心。（路透）市場傳出，微軟精簡AI投入成本，退租資料中心。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕市場傳言，微軟已開始在美國取消大量資料中心租約，此舉可能反映出「AI 熱潮消退前兆」及微軟認為 AI 運算需求不斷翻倍式成長，終歸超過自家資料中心負載，計畫精簡相應成本。對此，微軟24日發布聲明，重申了截至6月財政目標，並回應「AI資本支出沒變，但其他方面可能做出某些調整」。

據報導，道明證券旗下的美國跨國投資銀行和金融服務部門TD Cowen在一份報告中指出，根據其對於供應鏈管道的調查，微軟已取消了與至少兩家私人資料中心運營商約計「數百兆瓦」容量的租約，且已暫停了將「資格聲明」（即正式租約的前置文件）轉為正式租約的過程。

TD Cowen分析師認為，微軟此一行動顯示出供應鏈出現了過剩情況，這與Meta等競爭對手在削減資本支出時所使用的策略相似。這份報告引起了外界對微軟AI方面前景疑問，繼而造成美股市場算力、電力板塊震動。

對此，微軟澄清TD Cowen報告，並稱800億基礎設施支出今年仍按計劃進行。微軟指出，可能會在某些領域做出策略調整，但所有區域都將保持強勁成長。

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