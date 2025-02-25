劍指微軟！Salesforce與Google達成820億雲端運算大單（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕搶奪微軟企業客戶，雲端銷售巨擘Salesforce與Google母公司Alphabet簽署25億美元（約新台幣820億元）雲端運算合作協議，共同打造AI增強產品，對抗微軟等競爭對手。

Salesforce承諾未來7年至少投資25億美元於Google雲，其客戶可在Google雲端運行相關軟體產品。

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根據彭博報道，這項交易的背後是雙方希望聯手合作吸引更多企業客戶，特別是那些現在還用微軟產品的用戶。

根據協議內容，Salesforce的客戶可以選擇在Google雲端上運行其客戶管理軟體、Agentforce自主AI助理和資料雲產品。 Salesforce以前主要依賴亞馬遜的雲端服務，但在未來7年內，公司承諾將投資至少25億美元於Google的雲端運算服務。

這項合作協議的意義遠不止於雲端運算平台的切換，Google和Salesforce也將透過合作開發一系列AI增強型產品，為企業客戶提供更強大的工具。

Google雲端執行長Thomas Kurian表示，兩家公司已有許多共同客戶，他們一直在推動更深入的產品整合。企業用戶將能夠利用GoogleWorkspace編寫銷售建議書，從Salesforce的客戶資料中提取詳細信息，並使用Google的Gemini AI模型對提案進行微調。

值得注意的是，Salesforce也計劃讓Agentforce的客戶使用Google的Gemini模型，這項措施將推動包括Wayfair和Accenture在內的眾多客戶將Salesforce應用程式遷移至Google雲端。

此次合作也反映了大型科技公司透過結盟和合作，為客戶提供更廣泛的AI增強產品和服務。儘管微軟在企業生成人工智慧方面處於領先地位，並且許多財富500強企業已經在使用微軟的AI生產力工具，但實際採用情況未必如預期，給了Google和Salesforce聯合挑戰的機會。

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