川普擬對「中製商船」徵收高額港口費 ! WSJ : 對美海運成本恐大漲10倍

川普擬對「中國製造」的船舶徵收高額港口費,恐衝擊全球航運產業鏈。(法新社)

〔財經頻道/綜合報導〕中美兩國貿易角力持續,繼關稅後、川普再瞄準「中製商船」,準備大漲美國港口費(port fees),全球規模最大的船運公司中國遠洋集團(China Ocean Shipping Company,COSCO)將首當其衝。《華爾街日報》指出,川普政府擬對停靠美國港口的中國籍和中國造貨輪徵收高額新規費,業界評估若真的施行,對美海運成本恐將超過現行的10倍。

據報導,2023年,中國造船業者製造的貨輪、油輪和其他海洋船隻,占當年全球總數一半,從亞馬遜(Amazon)、福斯汽車(Volswagen)到美國的農產品與能源業,都仰賴中國製貨輪進行跨國運輸。

如果建議案獲採行,將直接衝擊全球最大的海運公司中國遠洋海運集團(Cosco),根據美國官方資料,屬於中國國企的中遠海運等企業船隊,在2024年1月已占全球商用貨輪總數的19%。

而歐洲的馬士基集團(Maersk)與地中海航運公司(Mediterranean Shipping Company)向中國購入數十艘船舶,這些船隻未來進入美國港口也得繳費。

美國貿易代表署(Office of the U.S. Trade Representative)的這項新提案,將讓船運公司面臨數以百萬計的港口費添加成本,負擔恐將轉嫁給美國進口商與出口商。

《華爾街日報》指出,依據已公開的內容,中國造貨輪即使目的地不是美國,只要停靠在美國港口,依照不同噸位,最高得繳交100萬美元(約新台幣3270萬元)。除了入港費用外,最高可能再被徵收100萬美元額外費用。

丹麥韋斯普契航運諮詢公司(Vespucci Maritime)執行長詹森(Lars Jensen)表示,業者的總成本將因此至少增加10倍,美國進出口業者與消費者都將受到影響。希望美國社會討論建議案時,能夠避免這項瘋狂舉動。

而此議案也推動限制一定數量的美國出口貨品,得由懸掛美國國旗或美國產製的船隻運送。美國今年計劃出口海運量的1%,必須由美國業者經手,未來7年則提升至15%,必須由懸掛美國國旗的船隻運送,當中5%必須是美國製造的貨輪。

報導指出,美國造船業已許久未建造商用貨輪,幾家造船廠只有海軍一家大客戶,這些造船廠時常面臨訂單積壓、工人短缺和成本超支等問題,經常未能如期交艦。

2024年春天美國海軍部長德爾·托羅(Carlos Del Toro)接連造訪南韓和日本的幾家知名大型造船廠,正尋求在日韓兩國資本、工程師和技術專家的幫助下,重啟已經關閉或閒置的美國造船廠。

2024年4月美國國會發布的「扭轉美國海上力量的衰落」報告宣稱,中國造船業的勞動力規模約為美國的4倍。而美國海軍研究所的數據顯示,中國約佔了全球造船市場近50%,南韓和日本分別佔近30%和17%,美國產能僅佔0.13%。

數據顯示,2024年中國拿下1500個新船訂單,美國僅5個。

據報導,川普擬調高美國港口費的該提案,將公開徵求公眾意見,直至3月24日舉行聽證會,屆時川普政府將決定是否徵收新費用。全球海運業界正在瞭解該議案的影響性。

