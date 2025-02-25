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川普擬對「中製商船」徵收高額港口費 ! WSJ : 對美海運成本恐大漲10倍

2025/02/25 10:08

川普擬對「中國製造」的船舶徵收高額港口費，恐衝擊全球航運產業鏈。（法新社）川普擬對「中國製造」的船舶徵收高額港口費，恐衝擊全球航運產業鏈。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中美兩國貿易角力持續，繼關稅後、川普再瞄準「中製商船」，準備大漲美國港口費（port fees），全球規模最大的船運公司中國遠洋集團（China Ocean Shipping Company，COSCO）將首當其衝。《華爾街日報》指出，川普政府擬對停靠美國港口的中國籍和中國造貨輪徵收高額新規費，業界評估若真的施行，對美海運成本恐將超過現行的10倍。

據報導，2023年，中國造船業者製造的貨輪、油輪和其他海洋船隻，占當年全球總數一半，從亞馬遜（Amazon）、福斯汽車（Volswagen）到美國的農產品與能源業，都仰賴中國製貨輪進行跨國運輸。

如果建議案獲採行，將直接衝擊全球最大的海運公司中國遠洋海運集團（Cosco），根據美國官方資料，屬於中國國企的中遠海運等企業船隊，在2024年1月已占全球商用貨輪總數的19%。

而歐洲的馬士基集團（Maersk）與地中海航運公司（Mediterranean Shipping Company）向中國購入數十艘船舶，這些船隻未來進入美國港口也得繳費。

美國貿易代表署（Office of the U.S. Trade Representative）的這項新提案，將讓船運公司面臨數以百萬計的港口費添加成本，負擔恐將轉嫁給美國進口商與出口商。

《華爾街日報》指出，依據已公開的內容，中國造貨輪即使目的地不是美國，只要停靠在美國港口，依照不同噸位，最高得繳交100萬美元（約新台幣3270萬元）。除了入港費用外，最高可能再被徵收100萬美元額外費用。

丹麥韋斯普契航運諮詢公司（Vespucci Maritime）執行長詹森（Lars Jensen）表示，業者的總成本將因此至少增加10倍，美國進出口業者與消費者都將受到影響。希望美國社會討論建議案時，能夠避免這項瘋狂舉動。

而此議案也推動限制一定數量的美國出口貨品，得由懸掛美國國旗或美國產製的船隻運送。美國今年計劃出口海運量的1%，必須由美國業者經手，未來7年則提升至15%，必須由懸掛美國國旗的船隻運送，當中5%必須是美國製造的貨輪。

報導指出，美國造船業已許久未建造商用貨輪，幾家造船廠只有海軍一家大客戶，這些造船廠時常面臨訂單積壓、工人短缺和成本超支等問題，經常未能如期交艦。

2024年春天美國海軍部長德爾·托羅（Carlos Del Toro）接連造訪南韓和日本的幾家知名大型造船廠，正尋求在日韓兩國資本、工程師和技術專家的幫助下，重啟已經關閉或閒置的美國造船廠。

2024年4月美國國會發布的「扭轉美國海上力量的衰落」報告宣稱，中國造船業的勞動力規模約為美國的4倍。而美國海軍研究所的數據顯示，中國約佔了全球造船市場近50%，南韓和日本分別佔近30%和17%，美國產能僅佔0.13%。

數據顯示，2024年中國拿下1500個新船訂單，美國僅5個。

據報導，川普擬調高美國港口費的該提案，將公開徵求公眾意見，直至3月24日舉行聽證會，屆時川普政府將決定是否徵收新費用。全球海運業界正在瞭解該議案的影響性。

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