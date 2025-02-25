美烏達成稀土開採前夕！普廷作梗願與美合作 實現稀土量產倍增

美烏達成稀土開採共識前夕！普廷拋願與美合作實現稀土量產倍增。（法新社檔案照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在美烏即將達成稀土開採協議前夕，俄羅斯總統普廷表示，發展稀土產業是提升俄羅斯在國際市場的競爭力，以及發展最重要經濟產業的必要條件，為實現稀土產品產量的倍增，俄方願同相關夥伴合作，包括同美國的合作。

福斯新聞（Fox News）報導，美國總統川普表示，烏克蘭總統澤倫斯基「或許本週或下週」訪美簽署1項以烏克蘭稀土礦產開採權換取美國數十億美元軍事援助的協議，並稱雙方已「非常接近最終共識」。

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美國財長貝森特形容談判進展已到「臨門一腳」。這項協議旨在讓美國獲得烏克蘭的鈦、鐵、鈾等稀土資源，以抵銷對烏克蘭戰爭援助的巨額費用。川普強調，這對烏克蘭經濟「極具助益」，並可望成為戰後復甦的助力。

與此同時，外媒報導指出，普廷在主持稀土產業發展會議時表示，俄羅斯的稀土儲量多於烏克蘭，俄方願與美國等夥伴合作。

在會議結束後，普廷在州電視上指出，「我們將準備與我們的美國合作夥伴一起提供（聯合項目），當我說『合作夥伴』時，我的意思是，不僅是行政和政府結構，而且是公司，如果他們對共同工作表現出興趣」。

普廷說，聯合計畫也可以擴展到能源部門，一些俄羅斯和美國公司已經在聯繫，不過，他沒有提供細節。

普廷在克里姆林宮發布的筆錄中說，稀土是俄羅斯經濟發展和競爭力的優先部門。他說，政府試圖提高國內產業的潛力，從提取到現成的高科技產品的生產，根據國家項目的結果，此類商品的產出量應增加數倍。

根據美國地質調查局的數據，俄羅斯擁有世界第5大稀土金屬儲量，僅次於中國，巴西，印度和澳洲。俄羅斯儲量估計為380萬噸。

普廷表示，潛在的稀土金屬勘探協議也可以擴展到烏克蘭東部領土的存款，俄羅斯在軍事行動3年後控制了。

普廷進一步指出，如果美國市場重新開放，俄羅斯公司也可以每年向美國市場提供多達200萬噸鋁。俄羅斯過去在2023年引入責任之前，最多可提供美國鋁製進口量。

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