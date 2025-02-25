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歷史重演？大摩預測：美元將複製2017年大跌走勢

2025/02/25 12:57

大摩預測：美元將複製2017年大跌走勢。（法新社）大摩預測：美元將複製2017年大跌走勢。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕摩根士丹利（Morgan Stanley）表示，美國總統川普（Donald Trump）在2017年、首個總統任期開始時重挫美元的因素，將在2025年再次對美國產生威脅。

《彭博》報導，受美國貿易政策、全球經濟增長和歐洲政治等多重因素的打擊，彭博美元指數（Bloomberg Dollar Spot Index）在2017年遭遇了史上最差的表現，如今，川普進入第2個總統任期才1個月，這些因素再次浮現，可能讓美元走上類似的下跌軌跡。2017 年，彭博美元指數最終下跌 8%，但大摩團隊並未具體預測2025年美元的跌幅。

大摩策略師們週一在報告中稱：「為何美元在2017年下跌？貿易政策、全球增長和歐洲政治都是影響因素。我們認為，今年美元將因為與2017年相似的幾個原因而下跌。」

大摩指出，關稅措施沒有許多投資人預期的那麼嚴厲，是美元走弱的因素之一。市場猜測，川普的關稅提案可能只是談判策略。大摩調查顯示，大約 30% 至 40% 的投資者認為，美國不太可能推出全面性、對等性的關稅措施，而4月的多個關稅相關期限，更可能是川普用來施壓各國在地緣政治上作出讓步的手段。

歐洲政治在未來幾個月內，也可能成為美元的另一個壓力來源。大摩策略師指出，德國大選後的政治局勢是市場關注的焦點之一，德國基民盟（CDU），如果與德國社民黨（SPD）達成聯合執政協議，可能會推動歐元升值。

大摩自1月以來，一直建議投資者在現貨市場做空美元，並持有以下3個主要交易部位：「做多歐元，將上漲約3%至目標價1.08，停損點1.02」、「做多日圓，將上漲約3%至目標價145，停損點156」、「做多英鎊，將上漲約0.5%至目標價1.27，停損點1.23」。

摩根士丹利對美元的看空立場自去年底就在華爾街引人注目，當時許多機構預測，川普當選後美元將維持強勢。然而，根據彭博數據，華爾街賣方分析師對2025年年中美元的平均預測為：歐元兌美元 1.02，日圓兌美元152，英鎊兌美元 1.24。

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