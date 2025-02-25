黃金漲不停又創歷史新高！今年已暴漲逾10％

週一 （24日）黃金價格飆升升至歷史新高。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕因對川普關稅計畫的擔憂情緒推動避險需求，週一 （24日）黃金價格飆升升至歷史新高，今年迄今黃金價格已漲逾12%，且全球最大黃金支持的ETF資金流入，為金價提供了額外支撐。

現貨黃金上漲0.4%至每盎司2947.48美元，盤中稍早曾觸及2956.15美元，創下今年迄今第11個歷史新高；4月交割的 黃金期貨價格上漲0.3%，至每盎司2963.20美元。

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《路透》報導，美元指數盤中觸及12月10日以來的最低水準，讓黃金對使用其他貨幣的買家來說變得相較便宜。

Kitco Metals高級市場分析師威克夫（Jim Wyckoff）指出，投資者認為，未來幾週、幾個月甚至更長時間內，金價將繼續升值。

他說：「黃金阻力最小的路徑仍然是橫盤整理至走高，只要不確定性持續存在，黃金就可能繼續上漲。」

美國總統川普上週預警即將徵收新關稅，市場普遍認為這些關稅計畫將引發通膨並可能激起貿易戰，從而增加對金銀等避險資產的需求。

此外全球最大的黃金ETF SPDR Gold Trust公布，上週五其黃金持有量增至904.38公噸，為2023年8月以來的最高水準。

黃金價格維持在每盎司2950美元以上，吸引投資者將注意力轉向每盎司3000美元大關，今年迄今黃金價格漲逾12%。

投資者將關注週五公布的美國個人消費支出報告（PCE），根據調查，大多數經濟學家預期Fed下1季才會再次降息，此前他們本預期3月會降息。

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