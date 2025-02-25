有人提早知道答案？輝達財報開獎倒數 外媒爆大震盪要來了

輝達（NVIDIA）即將公布最新財報。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達（NVIDIA）即將公布最新財報，但外媒披露，市場暗藏著一股不安的氣氛，有部分交易員早已為可能出現的市場震盪做出準備，分析師也指出，輝達的財報與隨之而來的波動，肯定會影響造成市場更廣泛的波動。

《彭博》報導，輝達（NVIDIA）即將在美股26日盤後公布最新財報，儘管近期美股表現不俗，恐慌指數VIX也遠低於5年來的平均值，但外媒指出，市場暗藏著一股不安的氣氛，從兩個月來最大的拋售已經證明了這點。上週，未平倉VIX看漲期權與看跌期權的比例，接近2023年9月以來最高水平，且週二有超過100萬份看漲期權易手。

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許多投資人開始加大對市場波動回升的押注，選擇權分析機構SpotGamma創辦人Brent Kochuba表示：「輝達一定有機會影響股市走向，其實未來幾週有很多催化劑，包括關稅政策與美國政府停擺日都即將到來。」

由於市場對人工智慧（AI）的樂觀看法，輝達股價已從2023年10月低點上漲了2倍多，但自去年11月發布財報已來，輝達股價波動一直偏大，且今年1月AI新創公司DeepSeek橫空出世所引發的股價暴跌，更是加劇了人們的擔憂。

截至上週五，選擇權交易員預計，輝達公布財報後股價將上漲7.7%。投資銀行RBC Capital Markets衍生性金融商品策略主管Amy Wu Silverman表示：「輝達的財報與隨之而來的波動，肯定會影響造成市場更廣泛的波動，無論輝達走勢為何，一定會對相關股票產生連鎖反應。」

市場瀰漫一股不安情緒，跨國金融集團SIG衍生性商品策略主管Chris Murphy直指美國政府的關稅消息仍是影響走勢的關鍵，「我們一定會看到波動性飆升。」

此外根據《商業內幕》報導，投資銀行Stifel Financial首席股市策略分析師Barry Bannister則預測美國經濟可能出現經濟衰退，引發停滯性通膨，美股標普500指數恐跌10%以上，落在5500點左右。

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