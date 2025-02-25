晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

中國護人民幣 重創大型銀行、債券基金

2025/02/25 10:14

中國透過限制國內流動性來捍衛人民幣的策略，正在對整個金融體系產生影響。（彭博資料照）中國透過限制國內流動性來捍衛人民幣的策略，正在對整個金融體系產生影響。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國透過限制國內流動性來捍衛人民幣的策略，正在對整個金融體系產生影響，擠壓銀行，並加劇債券基金的損失。

《彭博》報導，中國人民銀行本（2）月大部分時間都利用公開市場操作使資金回籠，透過加劇人民幣的稀缺性，來支撐人民幣。但是這樣的行動產生了意想不到的結果，銀行紛紛囤積現金，不再借給競爭對手，投資人出售債券來籌資，債券基金也面臨損失。

中國10年期公債殖利率週一（24日）觸及12月以來最高。

中國各銀行現金短缺的最新跡象是，回購協議貸款大幅減少。知情人士透露，2月中旬，中國最大的幾家銀行將回購市場貸款較去年同期的每日平均減少約3分之2。

國盛證券分析師楊業偉表示，如果銀行的現金借貸壓力持續增加，且成本進一步上升，可能會限制銀行發放貸款和支持經濟的能力，懷疑收緊資金的局面是否能持續很長一段時間。

針對報導，中國人行沒有立即回應。

對於中國的銀行來說，現金短缺來得不是時候。短短2個月內，他們在非銀行金融機構的存款較11月降了約4分之1。監管機構去年底也開始限制銀行同業存款利率，儲蓄的比例下滑也給存款帶來壓力。

7天期銀行間回購利率一直遠高於中國人行自己的逆回購利率，這是市場的關鍵支撐點，根據《彭博》彙整的資料，上週2項利率每天都優超過半個百分點的利差。

與此同時，中國官媒《中國證券報》指出，截至去年2月中旬，投資債券市場的中國基金超過一半在今年初陷入虧損。這些基金受到流動性緊縮的嚴重打擊。

由於投資人出售債券換取現金，由於對中國AI新創DeepSeek的樂觀情緒，以及中國政府重新支持民營企業的跡象，人們對股市的興趣再次升溫，這加劇了他們的困境。

德邦證券分析師呂斌在報告中寫道，固定收益基金產品表現不佳，導致在他們股市情緒好轉時容易受到前在資金外流的影響，這可能加劇債券市場的拋售壓力，帶來惡循環風險。

中國銀行、債券基金遇上連鎖反應表明，中國捍衛人民幣的決心成為投資人面臨的問題。中國人行9月推出的刺濟政策，預告寬鬆貨幣政策時代來臨，但在那之後，央行擔心過度寬鬆會給人民幣造成壓力，影響貨幣訓練。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財