中國護人民幣 重創大型銀行、債券基金

中國透過限制國內流動性來捍衛人民幣的策略，正在對整個金融體系產生影響。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國透過限制國內流動性來捍衛人民幣的策略，正在對整個金融體系產生影響，擠壓銀行，並加劇債券基金的損失。

《彭博》報導，中國人民銀行本（2）月大部分時間都利用公開市場操作使資金回籠，透過加劇人民幣的稀缺性，來支撐人民幣。但是這樣的行動產生了意想不到的結果，銀行紛紛囤積現金，不再借給競爭對手，投資人出售債券來籌資，債券基金也面臨損失。

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中國10年期公債殖利率週一（24日）觸及12月以來最高。

中國各銀行現金短缺的最新跡象是，回購協議貸款大幅減少。知情人士透露，2月中旬，中國最大的幾家銀行將回購市場貸款較去年同期的每日平均減少約3分之2。

國盛證券分析師楊業偉表示，如果銀行的現金借貸壓力持續增加，且成本進一步上升，可能會限制銀行發放貸款和支持經濟的能力，懷疑收緊資金的局面是否能持續很長一段時間。

針對報導，中國人行沒有立即回應。

對於中國的銀行來說，現金短缺來得不是時候。短短2個月內，他們在非銀行金融機構的存款較11月降了約4分之1。監管機構去年底也開始限制銀行同業存款利率，儲蓄的比例下滑也給存款帶來壓力。

7天期銀行間回購利率一直遠高於中國人行自己的逆回購利率，這是市場的關鍵支撐點，根據《彭博》彙整的資料，上週2項利率每天都優超過半個百分點的利差。

與此同時，中國官媒《中國證券報》指出，截至去年2月中旬，投資債券市場的中國基金超過一半在今年初陷入虧損。這些基金受到流動性緊縮的嚴重打擊。

由於投資人出售債券換取現金，由於對中國AI新創DeepSeek的樂觀情緒，以及中國政府重新支持民營企業的跡象，人們對股市的興趣再次升溫，這加劇了他們的困境。

德邦證券分析師呂斌在報告中寫道，固定收益基金產品表現不佳，導致在他們股市情緒好轉時容易受到前在資金外流的影響，這可能加劇債券市場的拋售壓力，帶來惡循環風險。

中國銀行、債券基金遇上連鎖反應表明，中國捍衛人民幣的決心成為投資人面臨的問題。中國人行9月推出的刺濟政策，預告寬鬆貨幣政策時代來臨，但在那之後，央行擔心過度寬鬆會給人民幣造成壓力，影響貨幣訓練。

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