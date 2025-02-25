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美國若重估黃金儲備 專家揭「1理由」將利多金價

2025/02/25 10:03

諾克斯堡金庫是美國黃金儲備最多的地方。圖為1974年時的諾克斯堡金庫。（美聯社）諾克斯堡金庫是美國黃金儲備最多的地方。圖為1974年時的諾克斯堡金庫。（美聯社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國持有超過8000噸黃金，是全球最大的黃金儲備國，而大多數黃金存放在美國最大金庫「諾克斯堡」（Fort Knox），隨著黃金價格不斷刷新歷史新高，市場傳聞，美國政府可能會重新評估其黃金儲備的價值，儘管美國財政部長貝森特 （Scott Bessent） 否認其可能性，但在華爾街仍引發了廣泛關注。美國銀行分析師認為，美國重估黃金儲備的價值，可望使金價進一步上漲。

美銀大宗商品和衍生品研究主管布蘭奇（Francisco Blanch）21日接受《彭博電視台》（Bloomberg TV）採訪時表示，重新估值黃金主要是一項會計操作，但仍會導致聯準會資產負債表的擴大。

布蘭奇認為，此事可能對黃金市場利多，因為這將表明，黃金不再是那種一直長期存放於各國央行，並被部分忽視的舊時代「遺物」，如今就連全球最大央行，也重新對黃金產生興趣。

根據《1934年黃金儲備法案》，聯準會把黃金轉移至美國財政部管理，作為交換，聯準會獲得了黃金憑證。

目前，美國擁有2.616 億金衡盎司的黃金，依據 1970 年代設定的每盎司 42.22 美元來算，其帳面價值為 110 億美元。然而，按照目前現貨黃金價格、每盎司約 2950 美元計算，這批黃金的價值將超過 7500 億美元。

美國財政部長貝森特曾在本月稍早表示：「我們將為美國人民實現資產負債表的資產貨幣化。」這番言論引發市場對於黃金重新估值的揣測。但貝森特後來澄清，這並不意味著要重新定價黃金儲備。

儘管如此，美國的黃金儲備仍受到其他方面的額外關注。美國總統川普（Donald Trump）22日稱，他計劃和馬斯克（Elon Musk）一同造訪諾克斯堡，以確認那裏的黃金是否還在。

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