下週就開徵！川普：對加、墨25％關稅將「如期實施」

美國總統川普（Donald Trump）週一（24日）表示，美國將會按時向加拿大、墨西哥的輸美商品課徵關稅。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）週一（24日）表示，美國將會按時向加拿大、墨西哥的輸美商品課徵關稅。意味著關稅暫緩措施將在下週到期後，將如期生效。

《CNBC》報導，川普週一在白宮記者會上被問到加拿大和墨西哥的關稅，是否很快會生效的問題時，川普表示，關稅將按時、按計劃進行。川普並再次聲稱，其他國家利用了美國，幾乎所有事情都被利用了，並重申了「對等關稅」的計劃。

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川普曾稱讚關稅是偉大的談判工具，也是偉大的財政收入來源，而川普之所以要對加拿大和墨西哥徵收關稅，是他認為這2國沒有能夠阻止其美國邊境的犯罪和毒品販運。

川普在2月1日簽署行政命令，對來自墨西哥和加拿大的進口商品課徵 25% 關稅，並對加拿大能源產品施加10%的關稅。

不過在開徵前夕，墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）以及加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau），分別允諾強化邊境治安後，川普2月3日宣布，將把關稅暫緩。根據川普的聲明，對加拿大商品的關稅將暫緩 30 天，而對墨西哥商品的關稅則將延後1個月。

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