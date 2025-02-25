晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

AFTEE會員數破160萬 高額度活躍用戶年增4成

2025/02/25 08:22

來自日本的BNPL品牌「AFTEE先享後付」，用戶數已破160萬戶，AFTEE總經理角元友樹（中）表示，未來將持續開創大眾對後支付的想像。（業者提供）來自日本的BNPL品牌「AFTEE先享後付」，用戶數已破160萬戶，AFTEE總經理角元友樹（中）表示，未來將持續開創大眾對後支付的想像。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕來自日本的先買後付品牌（Buy Now Pay Later，BNPL） 「AFTEE先享後付」，會員人數突破160萬人、合作商戶逾4000家，在台營運規模持續擴大。看好無現金支付及跨境支付的需求，2025年將發展發展勞務、非實體服務，積極擴增商戶數至5000家，同時擴大BNPL消費生態圈，提升既有用戶的交易量達5成。

日本「AFTEE先享後付」2018年來台，背後沒有金控、租賃公司的奧援，也不主打「分期」業務，而是鎖定沒有信用卡，或不想綁定信用卡的網購消費者，在貨到以現金付款之外，另一種支付選擇。

分享2024年的營運成果，AFTEE總經理角元友樹指出，雖然用戶數持續擴增，但過去一年持續優化風險預測模組，成功阻擋示警用戶，使整體未付率維持在1%以下，且持續下降。

此外，AFTEE積極導入更多無現金支付選項，角元友樹觀察，自2020年起，非現金繳費的比例逐年成長，2023年首度超越線下繳費的比例，目前已有6成的繳費採用數位支付管道。

AFTEE是依據用戶的使用頻率、還款狀況給予交易額度，初次使用大多僅給5000至7000元交易額度，若交易次數增加、還款狀況良好，則慢慢提高額度。根據AFTEE統計，至2024年底，AFTEE先享後付的會員人數已突破160萬人、年增23%，其中額度達2萬元以上的「高消費活躍用戶」，2024年增加了40%。

在商戶數方面，在近幾年的積極拓展下，AFTEE的合作商戶數已突破4000家，今年將積極與大型電商平台合作，並發展勞務、非實體服務，擴大生態圈，除了訂定「破5000家」的商戶數目標，更希望透過商戶的成長，帶動用戶數及交易量，使2025年交易量續成長5成。

雖然外界對於BNPL業務多有質疑，但根據《2024年會員問卷調查》顯示，超過80%AFTEE會員表示，清楚瞭解須累積良好的繳費紀錄才能提升使用額度，AFTEE認為，這樣的消費模式，可幫助用戶建立消費紀律，協助消費者了解如何正確使用支付工具，降低負面風險發生的機率。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財