AFTEE會員數破160萬 高額度活躍用戶年增4成

來自日本的BNPL品牌「AFTEE先享後付」，用戶數已破160萬戶，AFTEE總經理角元友樹（中）表示，未來將持續開創大眾對後支付的想像。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕來自日本的先買後付品牌（Buy Now Pay Later，BNPL） 「AFTEE先享後付」，會員人數突破160萬人、合作商戶逾4000家，在台營運規模持續擴大。看好無現金支付及跨境支付的需求，2025年將發展發展勞務、非實體服務，積極擴增商戶數至5000家，同時擴大BNPL消費生態圈，提升既有用戶的交易量達5成。

日本「AFTEE先享後付」2018年來台，背後沒有金控、租賃公司的奧援，也不主打「分期」業務，而是鎖定沒有信用卡，或不想綁定信用卡的網購消費者，在貨到以現金付款之外，另一種支付選擇。

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分享2024年的營運成果，AFTEE總經理角元友樹指出，雖然用戶數持續擴增，但過去一年持續優化風險預測模組，成功阻擋示警用戶，使整體未付率維持在1%以下，且持續下降。

此外，AFTEE積極導入更多無現金支付選項，角元友樹觀察，自2020年起，非現金繳費的比例逐年成長，2023年首度超越線下繳費的比例，目前已有6成的繳費採用數位支付管道。

AFTEE是依據用戶的使用頻率、還款狀況給予交易額度，初次使用大多僅給5000至7000元交易額度，若交易次數增加、還款狀況良好，則慢慢提高額度。根據AFTEE統計，至2024年底，AFTEE先享後付的會員人數已突破160萬人、年增23%，其中額度達2萬元以上的「高消費活躍用戶」，2024年增加了40%。

在商戶數方面，在近幾年的積極拓展下，AFTEE的合作商戶數已突破4000家，今年將積極與大型電商平台合作，並發展勞務、非實體服務，擴大生態圈，除了訂定「破5000家」的商戶數目標，更希望透過商戶的成長，帶動用戶數及交易量，使2025年交易量續成長5成。

雖然外界對於BNPL業務多有質疑，但根據《2024年會員問卷調查》顯示，超過80%AFTEE會員表示，清楚瞭解須累積良好的繳費紀錄才能提升使用額度，AFTEE認為，這樣的消費模式，可幫助用戶建立消費紀律，協助消費者了解如何正確使用支付工具，降低負面風險發生的機率。

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