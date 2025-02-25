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10％最富階層支出佔GDP 1/3 美國經濟空前依賴富人揮霍

2025/02/25 08:20

美國富者從股市、房市的投資中獲得鉅額利益。（美聯社）美國富者從股市、房市的投資中獲得鉅額利益。（美聯社）

〔編譯魏國金／台北報導〕華爾街日報報導，美國經濟對富人的依賴達到空前水準。穆迪分析（Moody’s Analytics）數據顯示，收入最高10%的有錢人，其支出佔美國消費總額49.7%，創1989年有紀錄以來最高水準，30年前該比例約為36%。

報導說，在高通與高物價下，許多美國人撙節開支、錙銖必計，但有錢人出手闊綽、大肆消費。

美國收入最高的10%族群，亦即家庭年收入超過25萬美元者（818.2萬台幣），從渡假到名牌包等仍大手筆揮霍，這得益於股票、房地產與其他資產投資的鉅額獲利。

穆迪分析數據顯示，相關消費佔總體支出49.7%，創空前水準。這意謂美國的經濟成長異常依賴美國有錢人的持續支出。穆迪分析首席經濟學家贊迪（Mark Zandi）估計，單單所得最高10%者的支出，就佔美國生產總值（GDP）3分之1。

報導說，在2023年9月至2024年9月間，高收入者增加12%支出，同時期，勞工階級與中產階級家庭的支出則下滑。

主持該分析的贊迪說，「富裕群體的財務狀況從未像現在這麼好，他們的支出從未如此強勁，美國的經濟也從未如此依賴這個群體」。該分析是根據聯準會（Fed）的數據，涵蓋的時期截至2024第3季為止。

整體而言，富有者的支出增幅遠高於通膨，而其他群體並非如此。收入最低的80%者，其支出較4年前增加25%，該幅度略高於同期的21%物價漲幅，而收入最高10%者則支出增加58%。

股市出現拋售或房價下跌將動搖收入最高10%群體的信心，導致他們縮減開支，而這將對經濟造成嚴重衝擊。拜川普政府的關稅威脅之賜，美國整體消費信心正開始下滑，包括那些最富有的3分之1的消費者。

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