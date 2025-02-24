聯發紡織竹北廠停產 緯創AI太旺租下廠房

緯創竹北AI智慧園區才剛落成就要滿載，決議租下聯發紡織廠房。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕紡織廠聯發（1459）今晚表示，由於公司在台灣已難以實現獲利，擬停止竹北廠房運作，並將其租給緯創資通（3231），緯創總經理林建勳晚間也在法說會表示，有鑑於新竹AI智慧園區產能甫落成就快要滿載，因此租下附近的聯發紡織廠房供營運使用。

聯發總經理王豐岳（圖中）現身證交所召開重大訊息記者會，說明竹北廠後續將依法終止勞動契約。（證交所提供）

聯發總經理王豐岳晚間現身證交所召開重大訊息記者會，提到國內化纖相關產業持續外移，加上各項製造成本持續上漲，致使台灣區本業經營日趨困難，無法實現獲利目標，考量未來巿場情況及集團營運績效，擬停止竹北廠生產，竹北廠員工將依據勞動基準法及相關法令規定辦理員工終止勞動契約，並依就業服務法列冊通報主管機關。

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竹北廠停產尋求活化

王豐岳指出，目前竹北化纖廠區共有本國籍員工25位、外國籍員工24位，後續將依相關法令辦理資遣等終止勞動契約的相關事宜，竹北廠停產之後，公司於台灣的生產事業將徹底落幕。以2024年來看，集團合併產能約有3.6萬公噸，台灣產能1.6萬公噸，佔比44%，集團實際產量約1萬8877公噸，台灣產量6967公噸，佔比37%。

王豐岳說，若按月計算，竹北廠停產之後，每月產能減少1333公噸，產量下降580公噸，以去年合併營收13億1459.3萬元來看，約影響36%營收，此次將整體廠區租賃給緯創資通，其價值占合併總資產18%。

緯創AI太夯繼續擴產

緯創今晚受邀參加富邦證券線上法說會，有鑑於緯創近年來尋求產地多元化，法人質疑後續的客戶需求是否能夠隨著增加的產能繼續擴大、是否會發生稼動率低檔的情況？對此，緯創總經理林建勳直言，「我覺得不會」，並提到集團今日決議租下聯發竹北廠房，就是因為新竹AI智慧園區才剛落成就要滿載，因此盡快就地尋求支援。

林建勳說，單就個人的觀點來看，緯創在越南、歐洲以及墨西哥等世界各洲的製造基地也是如此，客戶需求隨著產能擴建持續成長，「倒不會覺得會有什麼廠稼動率很差的情況」。

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