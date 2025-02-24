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路透：DeepSeek攪亂AI晶片需求？ 輝達面對審視

2025/02/24 20:47

輝達將於美國時間週三（26日）公佈業績，人工智慧晶片的需求將成為關注的焦點。（路透）輝達將於美國時間週三（26日）公佈業績，人工智慧晶片的需求將成為關注的焦點。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達將於美國時間週三（26日）公佈業績，人工智慧晶片的需求將成為關注的焦點。路透周一（24日）報導，在中國DeepSeek推出的低成本人工智慧模型震驚整個行業之後，投資者也對輝達在AI技術上的巨額支出表示懷疑。

DeepSeek的AI模型可以以極低的成本與西方同行相媲美，這讓一些投資者開始質疑輝達的尖端晶片是否對於在AI競賽中持續取得優勢。今年1月DeepSeek的突然崛起，導致輝達的市值蒸發5930億美元，成為美國公司單日最大損失。輝達的股票是2023年和2024年表現最好的股票之一。

Spear Invest 首席投資長Ivana Delevska表示：「投資者一直非常關注DeepSeek以及它對需求的影響」；「如果他們（輝達）能夠證明他們仍然能夠『超越並提高』，那麼這對該公司股票來說將是一個相當積極的影響。」

根據倫敦證券交易所的數據，預計輝達去年第四季營收將成長72%，至380.5億美元，為7季以來的最低增幅。該公司預計截至4月的第1季營收將成長60%。

到目前為止，對輝達AI晶片的需求並未減弱。微軟和Meta等大客戶已表示他們計劃加大對資料中心的投資。持有輝達股份的Gabelli Funds投資組合經理John Belton表示：Meta、微軟、谷歌和亞馬遜傳達的資本支出計劃......為輝達的近期需求背景描繪了非常樂觀的前景。

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