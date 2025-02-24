閃川普關稅大棒？蘋果宣布未來4年在美投資逾16兆

蘋果公司宣布未來4年內在美國投資超過5000億美元。圖左為蘋果執行長庫克，右為美國總統川普。（路透資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕蘋果公司（Apple）24日宣布未來4年內將在美投資超過5000億美元（16.35兆），預計增加2萬個就業機會。CNN認為，蘋果此舉有助於其避免從中國進口的商品，遭川普政府徵收新關稅。

綜合外媒報導，蘋果執行長庫克表示，該公司對美國創新的未來充滿信心，並將以5000億美元的承諾為基礎，推動蘋果長期在美國的投資。

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這筆5000 億美元的資金，包括對數千家美國供應商、資料中心和企業設施的定期支出，部分投資也將用於在底特律建立一所學院，培訓中小企業發展人工智慧和智慧製造技術。

此外，蘋果也將在德州新建一座工廠，並與製造合作夥伴合作，今年在休士頓生產AI伺服器，支援Apple Intelligence。同時，蘋果還將美國先進製造基金規模翻倍至100億美元（約台幣3270億），其中包含承諾提供數十億美元的資金，在台積電位於亞利桑那廠生產先進晶片。

目前蘋果大多數消費性產品都在美國境外組裝，但許多零件仍在美國生產，包括來自博通的晶片、SkyWorks解決方案。蘋果也表示，上個月它已開始在台積電亞利桑那廠生產自研晶片。

CNN認為，川普已宣布對所有從中國進口的產品徵收10% 的關稅，蘋果從中國進口許多產品，包括大部分 iPhone，蘋果宣布在美投資5000億美元，可能有助於其避免從中國進口的商品被徵收新關稅。

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