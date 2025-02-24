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向美國出口4.2億顆雞蛋 CNN：這不是鳥，而是國家

2025/02/24 19:07

美國雞蛋短缺，土耳其今年計劃向美國出口4.2億顆雞蛋，為歷年最高。（示意圖，彭博）美國雞蛋短缺，土耳其今年計劃向美國出口4.2億顆雞蛋，為歷年最高。（示意圖，彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國有線電視新聞CNN報導，美國雞蛋短缺導致美國企業轉向火雞（Turkey）協助，喔！這不是鳥，而是國家（土耳其）。

據土耳其蛋品生產商中央聯盟稱，土耳其今年計劃向美國出口4.2億顆雞蛋，為歷年最高。據美國農場主聯合會稱，土耳其是美國進口雞蛋的唯一國家。

在出口增加的同時，自2022年以來，禽流感已在美國導致超過1.4億隻蛋雞死亡，僅去年11月和12月就導致1700萬隻蛋雞死亡，意味著雞蛋數量減少，蛋價也隨之上漲。

土耳其蛋品生產商中央聯盟主席易卜拉欣·阿菲永（Ibrahim Afyon）表示：禽流感是出口能力增加的主要原因。

美國勞工統計局的數據顯示，上個月一盒（12個）A級大雞蛋的平均價格達到4.95美元。 Costco和 rader Joe's限制每位顧客的雞蛋購買量，而Waffle House對每個雞蛋收取50美分的附加費。

彌補失去的雞群需要數月時間，美國農業部預測今年雞蛋價格還會上漲20%。根據一月份的消費者物價指數，一月份雞蛋價格上漲了15.2％，年增53％。

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