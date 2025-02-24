公會3質疑反「低碳電力分艙」 台電訂價將逾6元：沒爭利、沒漂綠

經濟部推出分艙電力，再生能源商業同業公會公會拋出3質疑盼暫緩實施，經濟部、台電重申，不會與民爭利，更無漂綠問題。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部將推動RE30電力分艙，但中華民國再生能源商業同業公會（24日）出面喊話，認為有變相推升中小企業碳排量、衝擊離岸風電與破壞綠電市場等三大隱憂，盼暫緩推動。台電回應，RE30電力分艙屬於「補充性質」，價格是要引導產業先向民間採購，因此訂價會超過6元，沒有與民爭利問題，且電力分艙也是透過轉供、有綠電憑證，並無漂綠一說。

經濟部長郭智輝上任後推動「電力分艙」，去年底已對外說明，RE30是三成為綠電、七成為灰電，台電持續蒐集完企業意見，目前正在研擬相關條文；媒體報導，台電首波拿出16.6億度銷售，預計六月公告、七月上路，但台電表示，還需要報經濟部同意，確切上路時間未定。

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價格部分，過去經濟部對外公告暫定4.88元，但台電指出，電力分艙是「補充性質」，除購電設下門檻，暫定年用電百萬度規模者可購買，一億度以上要另尋採購管道外，價格要高於市場行情才有引導產業「優先」購買民間綠電，每度訂價將達到6.3元，不會有再生能源商業同業公會擔憂的與民爭利問題。

而公會也反對，認為RE30「電力分艙」會引發國際對台灣企業漂綠疑慮，還會提高沒買綠電的中小型企業碳排量。台電也回應，電力分艙是的綠電同樣是透過轉供模式，買多少量都會有對應的綠電憑證，沒有漂綠問題。

另外，採購RE30電力的企業碳排量會下降，但未採購的企業碳排量不會上升，而是轉到一般民生，且民生用戶並無碳費等問題，台電本身的總碳排量也不會有變動，經濟部已為此與環境部溝通；經濟部也重申，外界的擔憂不會發生。

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