向榮生技攜手曼都 搶500億頭皮市場商機

向榮生技今與曼都簽約合作，進軍外泌體養髮護髮領域。圖右為向榮董事長蔡意文、圖左為曼都董事長賴淑芬。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕國內向榮生技-創（6794）與知名美髮連鎖店曼都今日宣布攜手進軍外泌體養髮護髮領域，透過向榮生技高規格再生醫學幹細胞衍生相關外泌體產品、與高口碑曼都髮型連鎖通路強強結合，搶進全台500億元的頭皮市場商機。

向榮表示，近期備受矚目的外泌體即源自幹細胞，向榮生技擁有不同來源之幹細胞，其中人類來源之幹細胞庫更是全台唯一經美國FDA核准作為主檔案（Master File）登錄者，驗證向榮生技對不同來源外泌體上游製程的高規格與安全性要求，向榮生技更以主產品概念，以專利製程生產高濃度外泌體幹細胞分泌物。

請繼續往下閱讀...

向榮指出，國際研究表示外泌體的雙層磷脂質結構攜帶了幹細胞的多種訊號因子，外泌體於毛髮生長初期，可透過 Wnt/β-連環蛋白活化喚醒毛囊細胞，促進細胞增殖、分化和整體毛囊健康。向榮生技以科學的角度經過毛囊細胞增生實驗、毛囊細胞抗老化實驗以及組織切片驗證毛囊細胞與周邊真皮細胞增生，證實向榮生技高濃度幹細胞分泌物外泌體在養育修護毛髮的功效。

向榮表示，將供應曼都再生醫學幹細胞衍生相關外泌體產品，用於養護髮療程，初期將先在曼都10餘家店推廣，接下來再逐步向其餘門市推出。

向榮生技專精在幹細胞與老年及退化性疾病的新藥研發，該公司目前用於治療退化性關節炎新藥正於各合作醫學中心進行第三期臨床收案中，目標今年底前完成收案，觀察期約一年，期望2027年能送藥證申請。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法