嘉義縣財稅局全國首創外掛AI分文 花不到30萬完成

嘉義縣長翁章梁觀看AI分文示範。（記者林宜樟攝）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕為提升工作效率，嘉義縣財政稅務局由財政部財政資訊中心指導，與靜宜大學合作導入AI科技應用，使用Google開源AI模型，僅需外掛AI技術而不汰換公文系統，就能以AI智慧判定將公文分發至各單位，準確率達99.4％，大幅降低分文時間，僅花費不到30萬元，未來將應用到縣府其他機關，節省人力及提升服務效率。

嘉義縣長翁章梁今天在財稅局觀看AI智慧分文流程，AI軟體先以人工智慧辨識公文屬性，並確認收發單位，再由電腦內的RPA流程機器人接手，將公文精準導入承辦單位；縣府財稅局表示，若要將原有公文系統整套更換為具有AI功能的新式系統，經費數百萬元至上千萬元，財稅局為全台第一個不需汰換公文系統，實現AI智慧分文的機關。

請繼續往下閱讀...

嘉義縣財稅局推動以AI進行人工分文，提升工作效率。（記者林宜樟攝）

靜宜大學財務工程系助理教授于昌永表示，經前期約兩個月時間進行系統建置，再由AI透過財稅局10年71萬餘筆資料以半小時完成學習，外掛至現有公文系統，就可進行自動分文；而AI模型落地在財稅局內部網路，可確保公文機敏資料不外洩。

縣府財稅局說，AI技術取代人工分文作業，避免負責人請假或離職時，代理人因不熟悉業務而出現錯誤；財稅局每天有約數百件公文需分發到各單位，此系統已運作月餘，估計節省原收發文工作人員每人每天約3小時的工作時間，可提升公文處理效率，縮短民眾申辦時間，也降低人為錯誤並節省系統重建經費，並可將人力與時間運用在其他業務項目。

翁章梁說，具重複性與機械性的業務適合導入AI系統，把人力處理的工作交給AI；若智慧公文分文系統運作良好，將推廣到縣府各局處，縮短各業務流程時間，期望未來繼續與中央、學界合作，用更多創新模式改善生活。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法