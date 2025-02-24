股匯分歧！台幣收當日最高32.71元 升值3.5分

股匯分歧，台幣升值3.5分。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美經濟數據不佳引發市場擔憂，美股上週五慘遭血洗，台積電ADR大跌，連動週一台股跳空開低，惟美元持續走軟下，日圓、人民幣續揚，新台幣兌美元匯率也隨之震盪走升，最後收在32.71元、升值3.5分，成交量13.795億美元。

台股今日大跌164.94點，收在23565.31點，三大法人合計賣超206.47億元。其中，外資賣超195.28億元。

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受到台股大跌、外資匯出影響，新台幣匯價早盤一度貶至32.78元，惟美元持續走低，亞幣連袂大漲，也激勵台幣震盪走升，最後收在當日最高價，股匯表現分歧。

根據央行統計，美元指數今日小跌0.05%，日圓大漲0.72%、韓元也勁揚0.47%、人民幣強升0.12%、台幣升值0.11%、僅新幣微幅貶值0.04%。

外匯交易員指出，美國上周公布密西根大學消費者信心指數與美國成屋銷售數據下滑，使美股重挫、美元回落，加上美國總統川普對於本週結束俄烏戰爭信心滿滿，市場對於川普關稅計畫逐漸「疲乏」，美元避險需求降溫，非美貨幣獲得反彈契機，台幣也由貶轉升。

惟台股表現不振，若外資持續匯出，將不利台幣反彈，後續觀察輝達本週發布財報表現，勢必牽動台股相關AI概念股走勢，另外，美國週五將發布個人消費支出物價指數（PCE），此為聯準會最重視的通膨指標，數據好壞也將牽動市場對於Fed今年降息預期。

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