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東科-KY去年EPS 12.68元 配息創新高

2025/02/24 17:46

東科-KY去年每股稅後盈餘12.68元。圖為執行董事張東益。（資料照）東科-KY去年每股稅後盈餘12.68元。圖為執行董事張東益。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕揚聲器系統ODM製造商東科-KY（5225）今日公告去（2024）年每股稅後盈餘（EPS）12.68元，並擬配現金股利10.47元，配發率82.6%，維持往年配發率水準，以今日收盤價142.5元計算，殖利率為7.3%。

東科去年全年營收12.4億元、年增16.6%，毛利率17.22%、年增1.68個百分點，稅後淨利9.52億元、年增78.6%，每股稅後盈餘12.68元。

東科表示，公司趨規模經濟優勢，營運體質更加健康。深耕韓日電視品牌客戶、並拓展歐洲精品音響客戶產品深度與廣度，穿戴式裝置耳機類產品營收佔比也翻倍成長，並看好來年營運持續正向穩健。

近期美國總統川普的關稅政策頻出，東科也指出，川普關稅政策育及將於4月2日揭曉，屆時會再調整越南二廠選址，調整產能配置以因應貿易關稅戰的備援，以強化應變能力與準備。

東科今日也通過決議配發現金股利每股10.47151662元、配發率82.6%，維持往年配發率水準。該公司並說明，KY公司相關股利屬於「海外所得」，且免稅額現為 750萬元，而東科章程已修訂現金股利決議權為董事會，毋需在股東常會通過僅為報告案，預計3月27日為除息交易日，4月22日發放股利，5月28日為股東會召開日。

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