顏益財回歸台驊任總經理 侯倬倫2月底退休

顏益財回歸台驊任總經理 。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕台驊今日董事會，通過創辦人暨台驊物流董事長顏益財接任總經理一職，原總經理侯倬倫將於2025年2月底退休。

在股市中素有最懂海的男人顏益財為台驊創辦人，去年辭去董座一職，由董事張立秋接任，台驊表示，在當前市場變化迅速的環境下，顏益財的回歸，將進一步鞏固並有效執行公司的長期策略，並憑藉過去的經驗，帶領公司持續成長，應對市場挑戰，為未來發展提供穩固的領導。

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台驊指出，顏益財與現任董事長張立秋的合作，將進一步強化公司管理團隊的協同效應，張立秋擁有豐富的金融市場專業知識，並在金融投資、資本運作及風險管理方面具備深厚的經驗，將對台驊國際控股未來在金融市場上的布局及投資併購策略產生重要影響。顏益財的行業經驗與張立秋的金融專長相輔相成，將有助於公司在規劃投資併購及資本運作方面達到更高效益，提升控股公司在全球市場中的競爭優勢。

台驊指出，未來將持續專注於核心業務，不斷深化全球市場布局，提升服務質量，創造更多價值，確保公司在穩定中實現創新與提升經營績效。

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