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失敗也不求助台積！傳奇架構師轟英特爾官僚主義、只看PPT

2025/02/24 19:25

英特爾近年遭遇營運逆風。（彭博）英特爾近年遭遇營運逆風。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕英特爾遭遇營運逆風，前首席架構師科杜里（Raja Koduri）於社群平台 X 發文指出，英特爾擁有大量的IP和技術，這些是生態系統許多人羨慕的瑰寶，卻因領導層妨礙務實決策，例如解決方案失敗時，本來可以改採台積電製程，這些官僚文化就像「只看試算表與 PPT 的蛇」，瀰漫績效思維，扼殺創新，拖垮競爭力。

科杜里在X 平台發布專題文章，對老東家英特爾企業文化及缺陷發表看法。他說，英特爾擁有大量的IP和技術，這些是生態系中許多人羨慕的瑰寶，其中包括許多一直被擱置的創新，這些寶藏的悲劇在於它們的延遲或延遲部署。

這種延遲不僅與過程進度緩慢有關，也是英特爾內部文化、管理階層領導缺失，導致無法及時作出尋找外部代工等務實決策的後果，例如英特爾在解決方案失敗時，本來可以改採用台積電製程。

他指出，這些主宰企業決策的官僚程序，就像「只看試算表與 PPT 的蛇」，瀰漫績效思維，往往無法理解放棄績效領導的真正代價，只求將季度損失降到最低，卻忽略更遠大的創新圖景。任何在既有流程外嘗試「臭鼬工廠」（Skunk works，指一小群專家不受教條束縛，祕密開發新產品）的舉動，都會被恐懼的氣氛所圍繞，只要一失誤，「官僚蛇」就會發動攻擊。

科杜里稱，英特爾「已被迫」相信自己無法再與市場競爭，因為領導層拖住核心團隊的後腿。雖然科杜里沒有特別點名，但他認為前任執行長 Andy Grove 是唯一一位非常了解公司各層面的人。

科杜里也相信，英特爾可以長期與輝達競爭，但需要更多努力，不只是對未來抱持樂觀的態度。

至於晶圓代工業務部分，他則說，對英特爾來說，與已經從事代工業務的公司建立合作夥伴關係，可能是一種更務實的方法。

他認為，英特爾需要為自己設定一個大膽的產品目標，以激勵整個工程團隊團結起來，發揮其擁有從物理電路到軟體支援的完整半導體生態堆疊的優勢，將產品和代工部門分拆的舉動，可能會適得其反。

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