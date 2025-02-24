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今年首季近2成中企擬裁員 就業惡化成青年噩夢

2025/02/24 17:28

中國就業市場形勢仍未好轉，求職者仍面臨艱難處境。（法新社資料照）中國就業市場形勢仍未好轉，求職者仍面臨艱難處境。（法新社資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕儘管近來中國股市有所回升，但就業市場形勢並未好轉，求職者仍面臨艱難處境。香港《南華早報》報導，第1季計畫增加招聘的中國企業仍遠低於去年同期，而計畫裁員的中國企業也高於去年同期。

中國求職平台「獵聘網」上週發布的報告顯示，30.85%的受訪企業計畫在第1季增加招聘，但低於去年同期的39.3%，同時有19.08%的企業計畫裁員，也明顯高於去年同期的12.47%。

廣州人力資源專家羅東榮（音譯）表示，第一季的招聘情況通常回全年的招聘定調，「企業通常會在第1季擴大招聘，而在農曆新年過後，隨著更多人跳槽轉職，以尋求新機會，就業流動性也會上升」。

但許多傳統製造商仍在繼續緊縮預算並縮減員工人數。在廣州經營護膚產品事業的方莉莉（音譯）表示：「過去1年，我的許多同行都凍結了年終獎金，削減薪資和裁員，我取消了公司尾牙，用省下的錢來發春節獎金。」方莉莉說，由於客戶將支出轉移到其他地方，她的護膚產品業績有所下降，「國內需求疲軟，護膚被消費者視為可以節省的支出，對於我們這樣的中階市場品牌來說，今年可能更辛苦」。

中國官方1月製造業採購經理人指數（PMI）再度跌至49.1的萎縮區間。而2024年中國大學畢業生人數為1179萬人，中國教育部預測，2025年中國大學畢業生人數將達1222萬人，再創歷史新高，就業壓力將進一步升高。

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