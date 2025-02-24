人事紛擾落幕！台灣金聯董事長今交接 宮文萍正式上任

台灣金聯下午舉辦董事長交接典禮，宮文萍（右）正式上任。（台灣金聯提供）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕行政院上週核定台灣金聯董事長人選，由農業信用保證基金董事長宮文萍接任；台灣金聯今日下午4點半舉辦交接典禮，宮文萍正式走馬上任，台灣金聯董事長人事紛擾正式落幕。

台灣金聯資產管理公司為財政部旗下泛公股金融事業機構之一，當初由財政部及銀行公會主導成立，由30家公民營銀行及3家票券公司共同集資，主要為協助金融機構處理不良資產，也是第一家政策性成立的資產管理公司。

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行政院去年10月底核定前雲林縣農業處長呂政璋接任台灣金聯董事長，但時任董事長施俊吉認為自己任期還有2年，不滿該人事安排，他懷疑是不是「擋人財路」被換掉，聲稱擔心雲林北港工業用地（原萬有紙廠）被賤賣，並影射時任立委的蘇治芬介入該案，引發軒然大波。

呂政璋於去年11月6日上任，但因父兄涉案等議，導致人事風波無法平息。呂政璋因此於11月8日宣布辭職，他在辭呈中指出「台灣政治遠比國際商業還複雜」。呂政璋成為繼前勞動部長林美珠後，任期第2短的台灣金聯董事長。

台灣金聯董事長懸缺3個多月後，行政院核定由宮文萍接任。宮文萍是文化大學法律學碩士，相關經歷豐富，曾任海外信用保證基金董事長、華南銀行常駐監察人、農業信用保證基金總經理、農業金庫顧問、全國農漁業及金融資訊中心董事等。

至於北港工業用地，歷經3次流標後，經台灣金聯多方洽訪尋找買主，終於有買方提出要約金以32億元申購，台灣金聯2月17日表示，已完成內部審議程序，同意以該價格出售，預定1個月內完成簽約。

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