70年盟友不算啥！ 盧特尼克要韓企各投資美國330億元

美國商務部長盧特尼克（右）要求韓國企業各投資美國10億美元。（法新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕韓國《朝鮮日報》報導，美國商務部長盧特尼克告訴來訪的南韓經濟代表團，每家企業拿出10億美元（327億台幣）投資美國，將可享有美國當局的「快速審查流程」（fast-track）待遇。

報導指出，盧特尼克片面取消原訂與韓國經濟代表團會面，並在該代表團結束為期兩天訪問後一天，才抽出30分鐘接見代表團成員。

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在會談中，盧特尼克對約10名韓企執行長，包括SK海力士集團會長兼代表團團長崔泰源，以及三星、現代汽車、樂金、韓華、韓國水利原子力等，一再強調對美投資。

美國總統川普正透過高關稅措施，對包括汽車、半導體與鋼鐵等範圍廣泛的產業加大施壓。該代表團強調，過去8年，韓國企業已投資美國逾1600億美元，創造超過80萬份工作。代表團沒有披露進一步投資計畫。

在韓國經濟代表團與盧特尼克21日會面當日，川普宣佈，將ㄓ對高科技投資以及承諾投資逾10億美元的任何計畫，成立「快速審查」流程。

報導說，該代表團2月19、20日訪問美國，原本希望與白宮在內的美國政府高級官員舉行面談，但在「切實體會到美國的『高門檻』後，鎩羽而歸」。

而在與盧特尼克的會面臨時被取消後，代表團表示強烈遺憾。據悉，「與會者們質疑，美國怎能如此對待『70年的同盟』？」。

在預定訪美行程結束後一天上午，代表團與盧特尼克重新安排會面，但26名成員中多數已趕往下一個行程，僅剩10多人與會，一名代表團成員說，「此次訪問是強調韓美70年同盟關係，主要展示韓國潛力的禮貌性會晤」。

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