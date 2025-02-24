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外資大賣狂買金融、船票！新光金穩居第1 水手最愛它

2025/02/24 16:46

外資大賣狂掃新光金敲逾4萬張最搶手！（資料照）外資大賣狂掃新光金敲逾4萬張最搶手！（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台股受外資週一（24日）賣超195.28億元，指數下跌164點，失守23600點，雖然外資大賣，不過，卻持續大買新光金，不僅今瘋搶4.18萬張，在短短8個交易日已買進逾16.84萬張，受到外資一路相挺，股價也節節高升，來到12.45元。

外資除了最愛新光金外，也大買船票，貨櫃3雄全入榜，其中又以長榮最吸金，敲逾1.11萬張，在外資大買下，股價大漲3.99%，收221.5元，至於陽明與萬海股價也全面走揚，分別漲1.4%與1.9%。

外資買超前10大個股，依序為新光金（2888）4萬1804張、長榮（2603）1萬1153張、中鋼（2002）1萬612張、陽明（2609）1萬280張、群創（3481）6966張、華新（1605）6143張、萬海（2615）5705張、華晶科（3059）4716張、皇昌（2543）4484張、三商壽（2867）4009張。

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