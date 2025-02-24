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三陽SYM靈獸車系壓軸車款「靈龜」曝光 33.5萬元起搶市

2025/02/24 16:50

機車市場龍頭三陽（2206）SYM靈獸車系壓軸車款「靈龜」今天首度曝光，為靈獸車系首輛黃牌重機，並導入大型重型速克達首創的APPLE CARPLAY車載系統，入手價33.5萬元起。 （三陽提供）機車市場龍頭三陽（2206）SYM靈獸車系壓軸車款「靈龜」今天首度曝光，為靈獸車系首輛黃牌重機，並導入大型重型速克達首創的APPLE CARPLAY車載系統，入手價33.5萬元起。 （三陽提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕機車市場龍頭三陽（2206）SYM靈獸車系壓軸車款「靈龜」今天首度曝光，為靈獸車系首輛黃牌重機，並導入大型重型速克達首創的APPLE CARPLAY車載系統，入手價33.5萬元起。

三陽表示，BT靈獸車系是SYM融合設計與技術實力所打造的旗艦系列，自2018年起分別以東方四靈獸的文化底蘊分別用鳳凰、龍、麒麟、靈龜為不同意象打造獨具個性的車款。

全新的TTLBT黃牌重機以靈龜為象徵，並以「龜」的義大利文TARTARUGA命名，作為BT靈獸車系的壓軸之作，TTLBT透過造型上的分件與包覆將靈龜殼甲意象呈現，LED日行燈及尾燈以塊狀幾何的視覺呼應靈龜殼甲的紋路，貫穿整車起伏拼接的車身造型，模擬靈龜巡遊時的動態漣漪。

TTLBT使用ONETOUCH免鑰匙啟動系統，點按開關即可啟動車輛開啟車箱，透過全新的觸控式全彩儀表，直覺點按操作車輛各項資訊並配有胎壓偵測系統，以及3種風格切換，行駛至昏暗環境下透過光感應功能自動切換夜間模式提高辨識度。

即將出發設定好導航目的地，TTLBT以無線藍牙方式連結手機及藍芽耳機，啟動大型重型速克達首創的APPLE CARPLAY車載系統，可輕鬆掌握地圖導航、音樂、通訊感受智能便捷的駕馭樂趣。

延續MAXSYM TL優異的引擎動力及車架設定，TTLBT搭載508c.c.並列雙缸水冷引擎，可輸出最大馬力45.6P最大扭力5.1kg-m，車架部分採用雙三角台、41mm倒立式前叉、六連桿懸吊、固鎖式引擎車架帶來靈活穩定的操控性。

前後懸吊也針對巡航的舒適體驗重新設定，並且副車架強度提升了36%，以此對應更高的乘載需求；標配整合式雙側箱，以及可放入1頂全罩帽的車廂置物空間，總計54公升的承載能力。

更備有整合式後箱架滿足空間擴充的需求， 獨家的專利側箱快拆機構能依照乘載的需求快速拆裝側箱，並提供同級最大16公升的油箱容量，滿足長途騎乘需求。

TTLBT並設計3種動力模式可切換，晝夜交替天色昏暗的狀況下，除了以投射式雙魚眼LED頭燈 提供足夠的路照範圍及亮度外，更配備彎道輔助頭燈系統將偵測車輛傾角來開啟補光，增加過彎時的路照範圍提升安全性。

蜿蜒山路的過彎行駛時搭載全新BOSCH9.3代MSC車輛穩定控制系統，及所謂的彎道ABS與TCS，透過六軸慣性感知器及引擎控制單元，更精準地控制車輛在彎道中的剎車及引擎出力，幫助騎士在彎中保持更好的循跡性，並降低打滑風險。

TTLBT多功能把手控制組除了可調整電動風鏡以外，可快速調整與切換各項行車資訊，呼叫手機語音助理及進行音樂通訊功能等操作。

長途巡航的最佳幫手定速巡航系統，也整合在多功能把手控制組上，儀表時速達時速50公里即可開啟定速巡航系統，更可減輕長途騎乘的疲勞負擔。

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