經部推商業節能技術輔導 預計可補助150家

經濟部推動商業節能技術輔導，適用對象涵蓋批發零售業、運輸倉儲業，以及住宿餐飲業。餐飲業示意圖。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕為協助商業服務業擴大深度節能量能，經濟部商業署本月公告今年度「商業部門節能技術輔導須知」，除提供節能技術輔導外，亦會依企業需求轉介 ESCO（能源技術服務業），預計輔導家數150家，適用對象涵蓋批發零售業、運輸倉儲業，以及住宿餐飲業。

經濟部商業署表示，專案預計能輔導150家，其中，由台灣綠色生產力基金會受理60家、塑膠工業技術發展中心受理60家、中衛發展中心受理30家，額滿為止。

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輔導流程上，商業署說明，大致分為四大階段，第一階段會先「蒐集數據」，分析電費、水費及燃料費單據，瞭解企業能源使用情形，經診斷分析耗能設備能效現況與檢視操作維護保養適宜性，找出改善空間，提出節能減碳建議。

第二階段就會說明政府資源內容，協助企業掌握政府補助資源，同時可使用溫室氣體排放與提升能效管理等工具，以協助企業掌握溫室氣體排放與落實操作維護等情形。

第三階段就是綜整節能減碳建議與政府資源，撰寫改善建 議報告提供企業參採。

第四階段則依企業需求，轉介 ESCO 公會媒合技術廠商導入節能績效保證合約，落實節能改善。

受理申請時間即日起至今年9月20日下午5點止，申請方式採電子郵件方式申請，逾期不予受理。

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