富采整併是利多？研調：手握全球唯一產業鏈優勢

集邦今天表示，富采加以搭配母集團友達資源，已成為全球產業鏈中唯一同時整合面板、LED晶片與封裝技術的業者。（富采提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕LED廠富采（3714）上週五（21日）在法說會中宣布將旗下子公司晶元光電、隆達電子整併為富采光電，對此，研調機構集邦（TrendForce）今天表示，該公司去年營收在全球LED同業中排名第5，加以搭配母集團友達（2409）資源，已成為全球產業鏈中唯一同時整合面板、LED晶片與封裝技術的業者。

集邦觀察，富采光電透過整併晶片與封裝技術資源，2024年營收為7.6億美元（約新台幣248.48億元），在全球同時具備光電半導體晶片與封裝技術能力的LED廠商中排名第5，在此次合併晶電與隆達之前，已推動「雙加值引擎」策略，從場域、方案兩大方向加值升級，聚焦高附加價值的「3+1」應用。

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富采加值型應用產品現已包括車用、先進顯示、智慧感測，以及光通訊、高轉換效率三五族太陽能電池等新領域，強化光電半導體產業的競爭優勢。根據集邦預估，車用LED市值規模將於2029年達到50億美元（約新台幣1634.77億元），紅外線感測市值規模於同年達30億美元（約新台幣980.85億元），2024年至2029年的年複合成長率分別為8%與10%。

為優化組織並加速推動光電半導體事業，富采於2025年2月21日宣布合併子公司晶元光電與隆達電子為富采光電 （Ennostar Corporation）。根據TrendForce最新研究，憑藉晶片與封裝技術的資源整併，富采光電2024年營收為7.6億美元，在全球同時具備光電半導體晶片與封裝技術能力的LED廠商中排名第五，未來將持續發展高附加價值的應用，以滿足客戶需求。

觀察車用LED市場，目前涵蓋頭燈、尾燈、氛圍燈和MicroLED、Mini LED顯示；紅外線感測則涵蓋消費性電子應用、安防監控、工業生產、車用感測，以及新興的機器人科技。由於相關應用對於LED晶片與封裝的波長、品質、可靠性的要求持續提高，同時具備晶片與封裝核心能力的光電半導體廠商將更能滿足一線國際品牌大廠產品與規格需求。

集邦認為，富采光電搭配母集團友達，將有利於未來在新型顯示市場中開創獨特的競爭優勢，優化Micro LED等新型顯示技術，開發多元應用場域。此外，隨著生成式AI應用迅速發展，新能源需求進一步提升，光通訊與具備高轉換效率的太陽能電池領域將成為光電半導體廠商的新藍海，富采集團的晶片與封裝整合優勢可望擴大發酵。

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