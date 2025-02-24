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瑞昱USB4集線器控制晶片 唯一完整通通過USB-I-IF協會認證

2025/02/24 16:15

瑞昱推出全球首顆整合USB Type-C/PD功能並完整通過USB-IF協會認證的USB4集線器控制晶片（RTS5490）。（瑞昱提供）瑞昱推出全球首顆整合USB Type-C/PD功能並完整通過USB-IF協會認證的USB4集線器控制晶片（RTS5490）。（瑞昱提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕網通晶片大廠瑞昱（2379）推出全球首顆整合USB Type-C/PD功能並完整通過USB-IF協會認證的USB4集線器控制晶片（RTS5490）。

瑞昱半導體副總黃依瑋表示，RTS5490是市場上唯一完整通過USB-IF協會認證、整合USB Type-C和USB PD 3.2控制器的USB4 HUB產品，可有效協助客戶在PC等終端產品設計複雜度化繁為簡，大幅縮短產品開發週期、提升作業效率。

他並表示，瑞昱的RTS5490已經出貨，並且獲得全球大廠採用，首批商用化產品預計將於2025年第一季量產。

瑞昱表示，AI PC催生晶片效能提升、資料傳輸量倍增，市場對於資料傳輸速度的規格升級需求刻不容緩，USB4是新一代USB主流傳輸協議，將結合USB Type-C接口，傳輸速度高達40Gbps，已成為AI PC傳輸埠的部署重點。

瑞昱表示，USB4的傳輸頻寬由USB 3.2的20Gbps躍升至40Gbps，速度效率是USB 3.2的兩倍，搭載RTS5490 USB4集線控制晶片的設備具備簡潔高效的傳輸需求，僅需一條USB-C傳輸線，即可擴展電腦的連接埠，高速傳輸的便利性與相容性，將為客戶提供前所未有的靈活安裝空間。

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