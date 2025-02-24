晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

50萬螞蟻雄兵贏了！投信終結連6賣 狂補這檔金融1.25萬張

2025/02/24 15:56

投信終結連6賣，狂補中信金1.25萬張居冠（業者提供）投信終結連6賣，狂補中信金1.25萬張居冠（業者提供）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台股週一（24日）在三大法人賣超逾206億元下，指數下跌164點，失守5日線，不過，投信則由賣轉買，買超27億元，而買最多則是上週大砍出的中信金，在結束連6賣後，一口氣狂補1.25萬張，在投信也加入買超行列，股價節節攀高。

中信金上週股價，一度受到三大法人齊賣，股價一度面臨40元整數關卡保衛戰，所幸在外資率先賣轉買，加上逾50萬股民力挺下，股價在上週四止跌，一路向上墊高，週一在投信結束賣超，反手大買下，股價續揚，終場上漲0.25%，收40.4元，成交量放大到3.86萬張。

投信買超前10大個股，依序為中信金（2891）1萬2567張、裕民（2606）7869張、華新（1605）4564張、長榮（2603）4072張、中鴻（2014）3311張、三芳（1307）2660張、聯發科（2454）1820張、台泥（1101）1810張、華南金（2880）1535張、慧洋-KY（2637）1520張。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財