50萬螞蟻雄兵贏了！投信終結連6賣 狂補這檔金融1.25萬張

投信終結連6賣，狂補中信金1.25萬張居冠（業者提供）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台股週一（24日）在三大法人賣超逾206億元下，指數下跌164點，失守5日線，不過，投信則由賣轉買，買超27億元，而買最多則是上週大砍出的中信金，在結束連6賣後，一口氣狂補1.25萬張，在投信也加入買超行列，股價節節攀高。

中信金上週股價，一度受到三大法人齊賣，股價一度面臨40元整數關卡保衛戰，所幸在外資率先賣轉買，加上逾50萬股民力挺下，股價在上週四止跌，一路向上墊高，週一在投信結束賣超，反手大買下，股價續揚，終場上漲0.25%，收40.4元，成交量放大到3.86萬張。

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投信買超前10大個股，依序為中信金（2891）1萬2567張、裕民（2606）7869張、華新（1605）4564張、長榮（2603）4072張、中鴻（2014）3311張、三芳（1307）2660張、聯發科（2454）1820張、台泥（1101）1810張、華南金（2880）1535張、慧洋-KY（2637）1520張。

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