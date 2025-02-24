華爾街也落跑了！傳貝萊德上海辦公大樓棄繳255億貸款

中國經濟低迷，外資撤離，上海商辦空置率攀升。（示意圖，路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕今年中國商辦市場持續低迷，傳出美國基金公司貝萊德（BlackRock）旗下基金曾以購入價7折出售上海的辦公大樓，卻未能脫手，決定不償還7.8 億美元（約台幣255億）貸款，並將相關資產轉給渣打銀行抵債。

《南華早報》24日報導，貝萊德旗下一檔基金傳出決定不償還展期超過一年的 7.8 億美元貸款，將位於上海陸家嘴金融區的濱江廣場兩棟辦公大樓，轉給渣打銀行接收，原因是這家全球最大資產管理公司即使給予30%的折扣脫手商辦，也找不到買家。

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除了貝萊德外，美國佳利律師事務所（Cleary Gottlieb Steen & Hamilton）本周成為最新退出中國的外商之一，預計7 月關閉位於北京中央商務區財富金融中心的辦公室。

為跨國公司提供中國業務的獨立諮詢公司-滬通研究合夥人郭山（音譯）指出，對跨國公司而言，（撤退）是多種因素造成的，其中最主要考量是獲利能力。此外，對於律師事務所來說，地緣政治風險可能是更大的問題。

房地產顧問公司第一太平戴維斯華北區研究部主管李文亮（音譯）則指出，商辦市場是服務業的晴雨表，與宏觀經濟環境密切相關。在北京，外資公司約佔商辦大樓總需求的 20%，隨著外商撤離，空置率從 2020 年第四季的 17.9%，攀升至 2024 年第四季的 21%。

世邦魏理仕發布報告也顯示，外商齊聚的上海商辦空置率也來到22.1%；第一太平戴維斯2月最新報告則指出，中國10個主要城市的商辦空置率已達到20%的危險水平，預計今年全中國商辦空置率將再上升 3.2 個百分點。

第一太平戴維斯表示，到今年年底，中國一線城市的商辦空置率可能達到 25.2%，二線城市的空置率更衝到 34.8%，同時在租戶主導的市場環境下，中國10​​大主要城市的平均租金將下滑 6%。

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