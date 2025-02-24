精誠深化與晉泰合作 擴大各領域客戶商機

精誠將整合晉泰產品與服務，助攻企業實踐創新應用。圖為精誠董事長林隆奮。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕系統整合廠精誠（6214）今日表示，為客戶提供更完整產品與高品質服務，將進一步整合晉泰科技的產品、服務與解決方案，以創造投資綜效，放大雙方合作的價值；晉泰近期逐漸跨入雲端服務，此合作也可望擴張雙方技術合作，擴大服務各領域客戶。

精誠說明，目前持有晉泰持股超過3成，屬於重大策略性投資。不同於晉泰的客戶類型偏重於製造業，而精誠所服務的客戶產業較多，包含金融、零售、醫療以及政府等類產業，其中又以金融產業以及政府為大宗。雙方的客戶類型不同，彼此互補，未來可以為更多台灣企業提供高品質的專業服務。

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精誠也說，對晉泰的客戶而言，精誠能提供資訊及軟體產業面更完整的服務，尤其晉泰近年逐漸跨入雲端服務，精誠具備多雲混合以及雲地整合能力，可協助晉泰在雲端平台整合服務上更具競爭力，掌握新科技力帶動的新經濟商機。

近年來，生成式AI所帶動的各種創新應用發展一日千里，成為資訊服務業未來的成長動能。精誠與晉泰雙方也承諾，將擴大投入資源，支持原廠夥伴延伸到百工百業的應用情境、加碼對既有客戶服務的投資，協助企業達成「數位轉型AI化」目標，創造第二條成長曲線。

此外，新的政經環境引領台商全球佈局規劃，精誠所提供的全球IT服務，已經累積許多服務高科技製造業客戶經驗，透過深入合作擴大服務能量與經營規模，並整合資源做最佳配置運用，將可進一步支援晉泰在日本、東南亞、美國市場的相關製造業與外商品牌客戶在跨國運作的IT整合服務需求，創造成長動能。

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