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日本被這科技大國挾持難翻身 數位赤字創6.5兆日圓新高

2025/02/24 16:10

2024年日本數位赤字達到6.46兆日圓歷史新高，凸顯過度依賴美國科技巨頭佔據市場提供服務的主導地位。（取自網路）2024年日本數位赤字達到6.46兆日圓歷史新高，凸顯過度依賴美國科技巨頭佔據市場提供服務的主導地位。（取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本政府最近公布的數據顯示，2024年日本數位赤字（digital deficit）達到6.46兆日圓（台幣1.4兆元）的歷史新高，凸顯過度依賴美國科技巨頭佔據市場提供服務的主導地位。

根據日本財務省2月稍早發布的初步數據，日本的IT赤字規模在過去10年中成長了兩倍多，2014年為2.02兆日圓。

數位貿易逆差額包括雲端基礎設施服務、線上廣告和許可的支付。隨著個人和企業日益數位化，美國主要科技公司在日本的收入預計只會成長。

這種日益擴大的失衡現象可歸因於日本企業由於缺乏國內替代方案，過度和越來越依賴亞馬遜公司、微軟公司和谷歌等美國科技巨頭提供的數位技術來提高效率。

數位服務指的是「著作權等的使用費」「專業和經營諮詢服務」「通訊、電腦、資訊服務」這三大塊的合計數值。除雲端服務外，還有OS等軟體的授權費用增加也是導致第赤字擴大的因素。

三菱綜合研究所（Mitsubishi Research Institute）研究員渡谷健吾（Kengo Wataya）指出，雖然日本國內雲端服務開發方面已經投入了不少資金，但日本和美國企業之間的開發能力差距仍然很大。

渡谷健吾表示，數位赤字不太可能在短期內縮小，因此日本需要利用數位技術在其他領域創造收入。

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