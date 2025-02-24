美中角力人形機器人戰場 研調：兩國各有所長

集邦認為，從政策重點、產業優勢到企業佈局，美、中的人形機器人產業如同現行高資本與低成本的AI競賽，兩國各有所長。圖為特斯拉人形機器人。（法新社檔案照）

〔記者方韋傑／台北報導〕研調機構集邦（TrendForce）今天表示，比較美、中現行人型機器人主要產品技術規格，美國廠商產品因應工廠應用需求，多以負重與續航力見長；中國業者以多元佈署為主軸，致力提升全身與手部自由度，從政策重點、產業優勢到企業佈局，美、中的人形機器人產業如同現行高資本與低成本的AI競賽，兩國各有所長。

全球主要經濟體考量減少成本、解決區域人力缺乏問題，近年持續聚焦研發機器人，根據集邦最新調查，長年名列工業機器人安裝量前5名的中國、日本、美國、韓國、德國，今年相關計畫預算支出總計約130億美元（約新台幣4254億元）。

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美坐擁AI運算技術優勢

集邦指出，目前美國政府主要機器人研發項目包括智慧機器人與自主系統、太空機器人和軍用機器人，人形機器人則由特斯拉（Tesla）、波士頓動力（Boston Dynamics）等廠商主導，首要投入製造、倉儲、物流領域。

在技術方面，美國業者專精於AI訓練，如開發首款能針對人形機器人上半身高頻控制的「視覺- 語言- 行動（VLA ，Vision Language Action）」模型、導入Google Gemini 2.0提升空間理解能力，以及與輝達（NVIDIA）合作，透過增強學習改善步態平衡。

觀察人形機器人晶片布局，高通（Qualcomm）、輝達等廠商的產品，已涵蓋雲端到終端、運算能力，規格可達每秒150兆次運算（150 TOPS），高階單晶片（MCU）亦有德州儀器（TI）、亞德諾半導體（ADI）的解決方案，造就美國相對完整的機器人AI生態圈。

中國強化供應鏈 電池成優勢

集邦觀察，中國政府2021年提出「十四五」規劃，將機器人產業視為發展重點，陸續發布人形機器人創新發展指導意見等政策文件，聚焦供應鏈與關鍵零組件自主開發能力。至今中國在整機端已有宇樹、傅利葉、優必選等廠商，而占機器人整體成本約55%的「運動層」，亦有眾多廠商布局空心杯馬達、6D力矩感測器、諧波減速機等。

集邦調查，目前拓普集團、三花智控、恆立液壓、新劍傳動、兆威機電等不僅對中國國內需求可穩定供貨，也已打入海外大廠供應鏈或進入送樣階段。此外，中國仍是全球最大電池生產地，未來進入人形機器人量產規格制訂、須拉高電力的階段，電池將成為其重要優勢。

集邦提到，美國擁有較完整的人形機器人AI生態圈，中國則致力於建立供應鏈，皆有助於後續應用多元化與推動價格下降，在此背景下，預期未來5年人形機器人商用產品將呈現顯著的價格差異與應用分級，區域生態圈的形成也將促使本地生產、產業在地發展的情況更加明顯。

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