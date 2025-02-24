賴總統：中小微企業是台灣經濟發展引擎 3配套升級轉型

賴清德總統今接見「第27屆全國商店傑出店長」時表示，台灣中小微企業、尤其是連鎖加盟產業是帶動台灣經濟發展的關鍵引擎，政府已提出對策與配套，讓中小微企業升級轉型更具競爭力。（總統府提供）

〔記者陳昀／台北報導〕賴清德總統今接見「第27屆全國商店傑出店長」時表示，台灣中小微企業、尤其是連鎖加盟產業是帶動台灣經濟發展的關鍵引擎，政府已提出對策，協助中小微企業落實數位與淨零雙軸轉型及發展通路，同時提供普惠貸款、信保機制及租稅優惠3項配套，讓中小微企業升級轉型更具競爭力，讓台灣整體經濟持續發展。

賴清德指出，去年零售業營收締造4.85兆元的歷史新高，餐飲業營收也創造1.04兆元的亮眼成績，這都是大家共同努力的結果；另台灣連鎖品牌總部將近3000家、經營店面總計超過12萬家，不僅展現連鎖產業的營運韌性，也證明台灣中小微企業、尤其是連鎖加盟產業是帶動台灣經濟發展的關鍵引擎，亦顯見各位傑出店長與台灣人民的生活緊密結合，對台灣社會的安定有非常大的貢獻。

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賴清德認為，在國際局勢快速變動的時代，中小微企業面臨很大的挑戰，政府的責任就是做百工百業的後盾，讓大家可以放心做生意，行政院經濟發展委員會也已提出對策，包括因應國際需求，協助中小微企業數位與淨零轉型，另協助中小微企業發展通路，特別是針對像中部工具機、南部螺絲產業等，過去中小微企業的訂單經常來自經銷商。針對中國、東南亞國家的中小微企業發展，導致台灣企業訂單量減少，政府將積極協助中小微企業找尋市場、發展通路。

賴清德總統今接見「第27屆全國商店傑出店長」。（總統府提供）

賴清德指出，政府提出3項配套，第一，普惠金融貸款，要求金融單位對中小微企業所需的資金予以協助。第二，針對為員工加薪的企業，中小企業信用保證基金也會額外提供保證融資額度。第三，政府也推動租稅優惠配套措施，讓中小微企業在遭遇困難時，能得到政府幫助，繼續往前走，升級轉型更具競爭力，讓台灣整體經濟能持續發展。

他提到，台灣去年經濟成長率達4.3%，居亞洲四小龍之首，並高於日本、美國、歐盟及全球經濟成長率平均值，期盼各行各業共同努力，帶動經濟成長，從而惠及更多行業，台灣就會越來越好。

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