00663L擬「1拆11」分割 國泰投信今公布決議時程

國泰投信今公告，旗下ETF「國泰臺灣加權正2（00663L）」將召開受益人會議，決議是否啟動分割。（示意圖，資料照）

〔記者吳欣恬／台北報導〕台股加權指數連兩年表現亮眼，帶動市值型ETF成為市場新寵兒，國泰投信今日公告，旗下ETF「國泰臺灣加權正2（00663L）」將召開受益人會議，決議是否啟動分割，分割後的每受益權單位淨值將回到初次發行價格20元左右。

國泰投信表示，以上週五（21日）收盤價228.3元計算，預估執行分割作業為「1拆11」，使交易價格回歸市場習慣的交易區間，大幅降低投資人進場門檻。

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國泰投信ETF研究團隊表示，台灣加權指數最近2個年度2023、2024上漲約62%，漲幅為全球主要市場的前3名。

國泰投信指出，00663L為正向2倍ETF，主要追蹤台灣加權的2倍槓桿效果，有機會短期追漲、提高投資勝率。00663L自2016年07月14日正式掛牌至今，也隨台股不斷成長呈線性攀升，起初發行價20元，購入1張僅需2萬元，如今股價成長逾10倍，投資人購入1張的價格已飆破20萬元。

國泰投信表示，有感普惠金融重要性，決議降低投資難度，進行00663L股票分割，00663L最後過戶日為3月22日，受益人會議的書面決議通知書及表決票將於3月26日前以掛號寄出，電子投票時間為3月28日至4月18日23:59止，受益人會議書面決議表決票務必於4月18日下午4時前送達或寄達國泰投信。

投資人可透過集保網站進行電子投票，或回郵寄回表決票，預訂於4月21日上午10時以書面方式召開受益人會議，決議是否分割，通過門檻為經持有代表已發行受益憑證的受益權單位總數2分之1以上的受益人出席，並經出席受益人的表決權總數2分之1以上同意，分割前最後交易日為6月3日，6月4日起停止交易，預定於6月11日恢復交易。

00663L基金經理人蘇鼎宇表示，台股加權指數只要單日成長5%，相對應00663L漲幅就約是10%，積極型投資人可運用槓桿型ETF放大效益，但也提醒槓桿產品波動較大，不適合追求長期投資且不熟悉本基金以追求單日報酬為投資目標的投資人。

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