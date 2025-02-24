晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

中國勞動權益低下！ 深圳公司竟限制員工上廁所次數

2025/02/24 15:19

中國廣東省深圳愛仕達電子，傳出限制員工上廁所的次數。（圖擷取自百度地圖）中國廣東省深圳愛仕達電子，傳出限制員工上廁所的次數。（圖擷取自百度地圖）

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕離譜！中國廣東省佛山市順德區「三兄弟機械製造有限公司」，近來被爆出對員工實施「如廁管理規範」，要求在特定時段內去廁所，沒想到同省的深圳愛仕達電子也鬧出同樣的事情，竟然限制職員上廁所的次數。

綜合中媒報導，愛仕達電子員工小劉（化名）透露，上班時每4小時只能如廁2次、每次不能超過7分鐘，而且離開時要拿「離崗證」，其他想上廁所的職員，必須要等到前面一個人回來才能拿證去洗手間。

從小劉提供的錄音可以聽到，管理人員聲稱之前都給4、5分鐘而已，現在給7分鐘已經很足夠，要求大家不要上那麼久。小劉同時還踢爆員工被迫每天上班12小時，假如遲到的話會直接扣200人民幣（約新台幣902元）。

對此，深圳愛仕達電子全盤否認有限制員工如廁的行為，如果有個別部門採取不合規範的措施，公司將會進行改正。深圳市福海街道勞動辦公室在得知消息後已展開調查，並釐清是否有超時加班、扣薪等狀況。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財