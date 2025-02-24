中國勞動權益低下！ 深圳公司竟限制員工上廁所次數

中國廣東省深圳愛仕達電子，傳出限制員工上廁所的次數。（圖擷取自百度地圖）

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕離譜！中國廣東省佛山市順德區「三兄弟機械製造有限公司」，近來被爆出對員工實施「如廁管理規範」，要求在特定時段內去廁所，沒想到同省的深圳愛仕達電子也鬧出同樣的事情，竟然限制職員上廁所的次數。

綜合中媒報導，愛仕達電子員工小劉（化名）透露，上班時每4小時只能如廁2次、每次不能超過7分鐘，而且離開時要拿「離崗證」，其他想上廁所的職員，必須要等到前面一個人回來才能拿證去洗手間。

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從小劉提供的錄音可以聽到，管理人員聲稱之前都給4、5分鐘而已，現在給7分鐘已經很足夠，要求大家不要上那麼久。小劉同時還踢爆員工被迫每天上班12小時，假如遲到的話會直接扣200人民幣（約新台幣902元）。

對此，深圳愛仕達電子全盤否認有限制員工如廁的行為，如果有個別部門採取不合規範的措施，公司將會進行改正。深圳市福海街道勞動辦公室在得知消息後已展開調查，並釐清是否有超時加班、扣薪等狀況。

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